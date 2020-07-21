【新冠肺炎】內地要求來華航班乘客憑核酸檢測陰性證明登機

《經濟通通訊社２１日專訊》民航局、海關總署、外交部發布關於來華航班乘客憑新冠病毒
核酸檢測陰性證明登機的公告。搭乘航班來華航班的中、外籍乘客在登機前５天內完成核酸檢測
。檢測應在中國駐外使館指定或認可的機構進行。中國籍乘客通過防疫健康碼國際版小程序拍照
上傳核酸檢測陰性證明。外國籍乘客憑核酸檢測陰性證明向中國使領館申辦健康狀況聲明書。（
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