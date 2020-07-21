【華為風波】法國將不會禁止華為在當地投資

《經濟通通訊社２１日專訊》法國財長勒梅爾（Ｂｒｕｎｏ Ｌｅ Ｍａｉｒｅ）周二向

Ｆｒａｎｃｅ Ｉｎｆｏ廣播電台表示，法國將不會禁止中國華為在當地投資，與英國決定

２０２７年以前完全移除境內華為５Ｇ網絡設備的做法相左。

美國國務卿蓬佩奧上周再度把矛頭對準中國，聲稱美國將對華為等遭控協助侵犯人權企業實

施簽證限制。（ｗｌ）

