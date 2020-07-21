【ＦＯＣＵＳ】螞蟻「科技」野心勝「金融」，登陸滬港助去美元化

【ＦＯＣＵＳ】一周多前才否認「今年在港上市」的中國金融科技巨頭－－螞蟻集團

（ＡｎｔＧｒｏｕｐ），周一（２０日）傍晚突宣布，已啟動在上海、香港兩地同步發行上市進

程。若按市場傳聞尋求至少２０００億美元估值計，公司有望超越沙特阿美，問鼎全球最大

ＩＰＯ。

憑藉不斷提升算力，持續擴張「場景與支付」、「數字金融」、「科技服務」三大業務，小

小螞蟻不單掀起數字支付革命，亦反映中國追逐ＢＡＳＩＣ五大關鍵技術的雄心壯志；而超級獨

角獸同時登陸科創板及港交所，某程度更被解讀為中國續「去美元化」。



＊未來八成營收源於技術服務＊



港人耳熟能詳的支付寶母企螞蟻集團，經歷多輪上市傳聞、出聲否認後，終正式揭盅

Ａ＋Ｈ上市計劃；儘管未有公布具體募資額，但市場傳聞其將尋求至少２０００億美元估值上市

，兩地總集資額或隨時超越去年的沙特阿美（２９０億美元），問鼎全球最大ＩＰＯ。

６月才剛剛由螞蟻金服改名為螞蟻集團（全稱「螞蟻科技集團股份有限公司」），公司指募

資將進一步支持服務業數碼化升級，做大內需，加強全球合作助力可持續發展，以及支持公司技

術研發和創新，「科技」野心猶勝「金融」。

細看三大業務，（１）場景與支付，如街知巷聞的支付寶；（２）數字金融，如螞蟻財富（

移動理財平台）、芝麻信用（個人及企業信用產品）、網商銀行（首批民營銀行）；（３）科技

服務才是未來增長的核心。集團ＣＥＯ胡曉明上月就預計，螞蟻未來５年收入的８０％將源於技

術服務費。



＊優質資產推動人民幣國際化＊



螞蟻的科技實力幾何？單看其獨立數據庫Ｏｃｅａｎ Ｂａｓｅ，曾創下每秒６１００萬次

的處理峰值紀錄，以國際權威標準ＴＰＣ－Ｃ計，問鼎全球第一數據庫就可知一二。

繼掀起數字支付革命，挑戰花旗國建立的過去幾十年由銀行主導的基於磁條卡的支付生態後

，螞蟻憑藉超強算力，在ＢＡＳＩＣ五大技術－－區塊鏈（Ｂ）、人工智能（Ａ）、安全（Ｃ）

、物聯網（Ｉ）、雲計算（Ｃ）方面的創新探索，亦反映了中國的雄心壯志。

此外，如《華爾街日報》頭版以大字標題強調螞蟻集團計劃滬港上市而繞過

（ｂｙｐａｓｓ）紐約，某程度更被解讀為中國努力減少對美國資本市場的依賴，「去美元化」

的同時，借優質資產推動人民幣國際化；而作為未來發展潛力巨大的超級獨角獸為科創板、香港

背書，勢產生示範效應，消息就指，估值目標逾６０００億的滴滴出行同擬年內赴港上市，而阿

里早市就飆升６﹒５％。



＊香港要深思自己的定位＊



至於港股風光獨好，能否對沖標普眼中的香港特殊地位正在下降風險？香港是只甘心做眼下

熱鬧的「募資ＡＴＭ」，還是未來的「離岸科技中心」？螞蟻由金融大象到科技巨人的蛻變，以

及港資缺席的恆生科技指數，或有啟示。

