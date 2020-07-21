《匯市縱橫－蕭啟洪》家是香港，「疫」境自強

《匯市縱橫》不知不覺，已踏入夏天季節，香港的夏天真是熱力逼人，好像把妳整個人都溶

掉了，但無奈的是，我們每天上街時還未能把口罩除下。更不幸的是，最近香港疫情出現第三波

爆發，除重啟「限聚令」等多項措施外，特區政府亦首次下令公交乘客需配戴口罩，以及食肆每

日「晚六朝五」時段不得提供堂食的新禁令。一下子，我們恍惚又要打回原點。儘管面對這次

「疫」境可能為大家造成諸多不便、困擾、不滿、甚至恐懼，但我們都不應氣餒，或輕易放棄；

反而應該不分妳我，發揮正能量一起同心抗疫！中國人常說：同舟共濟，我們坐在同一條船上，

就要同心合作面對眼前困難，英文也有坐在同一條船的說法：Ｗｅ’ｒｅ ａｌｌ ｉｎ

ｔｈｅ ｓａｍｅ ｂｏａｔ。畢竟我們都是中國人，一起渡過這個難關吧！



香港人熱愛旅遊，是眾所周知的事。由於香港生活壓力大，即使假期不多，大家總會把握機

會出外走走放鬆心情。根據某些調查顯示，於過去１２個月內，曾外遊達６次或以上有１７％、

３－５次有４６％、１－２次有３４％，而沒有外遊則只有３％。老實講，就算未來疫情稍歇，

今年大家能外出旅遊的機會應該不高，但同時又要面對暑假另一波來勢洶洶的「旅遊潮」，真叫

家長們頭痛不已！唉，放暑假是不是一定要去旅行呢？我們暫且不討論這個話題，但隨著時代改

變，每逢放暑假開始時，最熱門的話題總離不開就是旅遊了，親友聚在一起、鄰居見面寒喧，連

孩子們在路上遇到同學時，閒聊的東西仍會是「放暑假，你們去哪裏玩？」、「住甚麼酒店？」

、「自由行還是跟團？」，未知妳可有同感呢？然而，今年較以往不同，受疫情影響，很多國家

的入境限制仍未撤銷，所以大家根本不用為此而煩腦。而筆者在想，Ｌｉｆｅ ｗｉｌｌ

ｆｉｎｄ ａｗａｙ，香港人愛玩及懂得享受的性格，又怎會給自己停下來呢？近日只要妳打開

「臉書」或其它社交平台，看到身邊好友都會擺放了不少打卡照片，與大家分享一下

「ｓｔａｙｃａｔｉｏｎ」的樂趣，未知妳也可會心動？估不到，這個ｓｔａｙｃａｔｉｏｎ的

潮語又再興起，更成為年度最潮的英文單字，主要是由ｓｔａｙ（停留）＋ｖａｃａｔｉｏｎ（

度假）所組成，也就是ｓｔａｙ－ａｔ－ｈｏｍｅ ｖａｃａｔｉｏｎ，簡單說就是代表妳選擇

了留港消費的意思。



目前而言，今年經濟全面復甦已不太可能，甚至２０２１年能否重回正軌還是個未知數。受

去年社會事件影響，加上疫情依然嚴峻下，令本港經濟復甦遙遙無期。而首季香港經濟錄得按年

收縮８﹒９％，是有紀錄以來最大的單季跌幅。展望未來，隨著疫情全球大流行導致環球經濟活

動嚴重萎縮，加上中美博奕持續將會令香港前景變得暗淡；一旦香港社會動盪的規模和持續時間

與去年下半年相若，勢將香港的貿易和本地需求再度推向低谷，料短期內難有起色。上周美元兌

港元匯率已靜悄悄地回升至７﹒７５３５，是過去一個月內首次。如果未來香港的基本面持續被

削弱，以及政治體制仍然未能走出困局，一旦觸發資金外流，資產價格進一步受壓，勢必削弱財

富效應和消費信心。這可能較疫情的影響更糟糕！作為土生土長的我，「家是香港」，面對著「

疫」境與困局，大家應發揮《獅子山下》的精神，同舟共濟，一起為我們所熟識和熱愛的地方去

尋覓出路，謀求新的發展新機遇。從外部來看，西方國家的政策在未來幾年只會削弱香港的競爭

優勢，不能再靠譜。相反，大家應著眼於內地現時大力推動經濟高品質發展、實施創新驅動戰略

、發起「一帶一路」建設、制定大灣區發展規劃以及推動人民幣國際化等，都給香港帶來了新的

發展良機。這才是「疫」境中自強之道！縱然香港經濟優勢持續被疲弱，但「爛船都有三根釘」

，因香港財政狀況良好，房屋和基建投資需求巨大，無論在金融、投資、法律和人才等方面仍是

亞太區首屈一指的，香港固有的制度和基礎優勢都不會輕易被取替的。回想起此刻，筆者也很久

沒有去香港的馬爾代夫了，位於印度洋的世外桃源，椰林樹影，水清沙幼……



＊本周策略＊



日圓：早前建議候高於１０８﹒００沽出美元兌日圓已成交，目標１０６﹒２０，止蝕

１０９﹒００。



歐元：早前建議候高於１﹒１３８０沽出歐元兌美元於１﹒１３８０平倉，平手離場。



澳元：本周建議候低於０﹒６９００買入澳元兌美元，目標０﹒７１５０，止蝕０﹒６８００。



加元：本周建議候低於１﹒３４２０買入美元兌加元，目標１﹒３６５０，止蝕１﹒３２９０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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