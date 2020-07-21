《股壇解碼－戴名》美火力全開；太陽城集團（１３８３）避之則吉

《股壇解碼》美國司令部長巴爾點名批評包括Ｇｏｏｇｌｅ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、

Ｙａｈｏｏ和Ａｐｐｌｅ在內的多個美企為了盈利表現而在營運上向中國低頭，意圖切斷美企對

華的商業活動；蓬佩奧表明美國不承認中方的九段線主權主張，美國雙航母在南海演習和售武與

日本和台灣的種種跡象可以看到美國已為隨時開戰做好準備，打算在韓國撤走部分駐軍亦是給予

韓國政府壓力來逼使韓國付出更多的軍費，時間剛好選在朝鮮懷疑核試前後，特朗普的商人本色

表露無遺。上周美股出現很奇怪的現象，羅素２０００指數近月表現強勁，而且上周也走勢平穩

，數據顯示美國的中小企業正在從疫情中復甦，反而企業巨頭卻面臨各樣困境，雖然美國數據不

算好，相信在跌跌碰碰的走勢下仍然可以在今年創出新高。



＊趕盡殺絕＊



台積電繼之前韓國三星後的另一家芯片公司宣布年底前不再供貨給華為，華為雖然有自主生

產的芯片，但無論在產能上，技術上始終滿足不了自家的要求，這不單止對華為造成直接打擊，

同時因為產能下降導致華為的海外銷售下降，間接亦減少了外匯收益。



＊苦樂參半＊



長江汛情嚴重加上連續暴雨，相信水災短期內難以解決，災情維持越久對國內經濟的損害越

大，復甦時間也更長，理論上災後重建將會大量投入基建項目，理應可以刺激經濟，但非官方機

構預測中國的債務（包括社會融資）總和已達ＧＤＰ的３１７％，再次大量投入基建將進一步造

成人民幣貶值壓力，加上短期內出口總量因國外疫情難以有所突破，雖然最新公報的經濟數據表

現理想，但投資者不宜過分樂觀。



＊暗藏玄機＊



恆指在上周四（１６日）高開低走，全日波幅６００點且呈現單邊走勢，走勢給「弱過藥煲

」的感覺，雖然周五（１７日）全日走勢窄幅上落，大市究竟是否真的到底反彈將是投資者最關

心的，後市走勢應該在周三（２２日）就會露出端倪，因為上周四恆指２５０００點認沽期權出

現大手建倉，熟悉期權玩法的投資者都知道可以正反兩邊做，２５０００點認沽證的期權倉並不

一定是看淡後市，假若恆指星期二都能守住２５０００點的話，恆指將上升至２７０００點的位

置，以上推測是在沒有新的黑天鵝出現的假設情況下出現，而最有可能出現的黑天鵝必定是港匯

，從上周四晚上外圍開始就出現港匯沽盤，如果這兩天港匯繼續走軟的話，股災的條件已經萬事

俱備，只要評級機構再配合一下調低香港的評級，恆指能否守住２２０００點都是一個疑問。



＊股票簡評＊



太陽城集團（０１３８３）主要在中國從事物業開發、物業租賃和管理、酒店和綜合度假村

管理及顧問服務、銷售旅遊相關產品以及旅遊代理服務。太陽城集團最為人熟悉的當然是每年冠

名的澳門格蘭披治大賽，同時透過主席周焯華於各酒店之娛樂場貴賓會從事營運及管理貴賓會業

務。由於這次國內汛情嚴重，相信集團在安徽的地產項目或多或少會受到災情影響。

根據剛公布的業績顯示，集團的銀行結餘，包括現金、已抵押銀行存款和受限制銀行存款總

額約３億，扣除已抵押銀行存款和受限制銀行存款後的手頭現金數目成疑，是否足以支撐集團日

常營運是一大疑問，另外來自銀行和其他借貸的總額約８﹒６億，單從數字上就有超過５億的淨

負債，加上疫情對澳門賭業和旅業的影響，長江汛情亦對太陽城集團安徽項目造成未知的損失，

估計集團今年的業績表現會比去年大幅倒退，大膽估計２０２０年太陽城集團的全年虧損可達每

股０﹒８元，核數師對業績保留意見是另一個不利因素，投資者不宜沾手。《資深市場人士 戴

名》



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