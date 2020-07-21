【立會選戰】政制及內地事務局：不斷評估疫情對選舉影響

《經濟通通訊社２１日專訊》身兼民建聯會務顧問的全國人大常委譚耀宗建議，政府研究將

９月立法會選舉延期，政制及內地事務局回應《港台》查詢時表示，疫情預計短期內不會消退，

當局會密切注視疫情發展，不斷評估疫情對立法會換屆選舉造成的影響，並及早因應疫情發展，

制訂各種預案。（ｃｌ）

