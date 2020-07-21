【立會選戰】湯家驊：不宜在《港區國安法》實施後即押後選舉

《經濟通通訊社２１日專訊》身兼民建聯會務顧問的全國人大常委譚耀宗建議政府因疫情而
考慮押後９月的立法會選舉，但行政會議成員湯家驊接受《有線電視》訪問時表示，在《港區國
安法》實施後，將立法會選舉延期，恐怕會引起政治猜測，以為香港的投票權進一步被削弱，而
這些政治問題，並非三言兩語可以解說，所以他認為押後選舉會相當危險和不適當。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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