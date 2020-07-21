【新冠肺炎】懲教署：曾接觸初步確診大狀的３名在囚人士並無病徵

《經濟通通訊社２１日專訊》曾擔任裁判官、現為私人執業大狀的李家齊初步確診染上新冠

肺炎，懲教署回應事件時指，根據探訪記錄，該名律師分別在本月３日和４日公務探訪赤柱監獄

兩名還押在囚人士，及在本月１１日公務探訪荔枝角收押所一名還押在囚人士。現時相關在囚人

士並沒有出現病徵，署方已即時將相關在囚人士隔離及進行醫學監察，亦已全面清潔消毒相關地

方。署方會與？生防護中心保持緊密聯繫，密切監察情況。（ｃｌ）

