【新冠肺炎】懲教署：曾接觸初步確診大狀的３名在囚人士並無病徵

《經濟通通訊社２１日專訊》曾擔任裁判官、現為私人執業大狀的李家齊初步確診染上新冠
肺炎，懲教署回應事件時指，根據探訪記錄，該名律師分別在本月３日和４日公務探訪赤柱監獄
兩名還押在囚人士，及在本月１１日公務探訪荔枝角收押所一名還押在囚人士。現時相關在囚人
士並沒有出現病徵，署方已即時將相關在囚人士隔離及進行醫學監察，亦已全面清潔消毒相關地
方。署方會與？生防護中心保持緊密聯繫，密切監察情況。（ｃｌ）
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