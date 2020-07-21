【企業盈警】萬事昌（８９８）料中期稅前盈轉虧最多１﹒９５億元

《經濟通通訊社２１日專訊》萬事昌集團（００８９８）公布，預期截至６月３０日止中期

稅前虧損介乎１﹒８５億至１﹒９５億元，而去年同期稅前溢利約１﹒４５億元。

該集團指，預期虧損主因所持股權投資於期內錄得未變現公平值虧損約２﹒３９億元所致，

相比去年同期則錄得未變現公平值收益約７１００萬元。儘管如此，該集團認為有關未變現公平

值虧損為非現金項目，故此對營運並無重大影響。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

