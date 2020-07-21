【企業盈警】閱文集團（００７７２）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社２１日專訊》閱文集團（００７７２）公布，預期截至６月３０日止中期較

去年同期由盈轉虧，去年同期純利約３﹒９３億元（人民幣．下同）。

該集團指，錄得虧損主因預期商譽及商標權減值介乎３７億元至４７億元，涉於２０１８年

收購新麗傳媒，該附屬公司在內地從事電視劇、網絡劇及電影製作及發行，因收購時設定獲利計

酬機制下的獲利計酬代價預計調減，導致期內淨虧損預計減少１３億元至１７億元。

此外，新麗傳媒期內收入及經營業績未達預期，受累於內地影視行業受宏觀環境影響持續深

度調整，全行業備案、開機、上線項目數量下滑，且部分單體項目利潤較預期減少。此外，新型

冠狀病毒疫情爆發對內地影視行業受到較大衝擊，影視製作延期和上映時間待定，令新麗傳媒的

影視項目整體周期變長，不確定性增加。與此同時，該集團預計新麗傳媒今年業績無法達到預期

，將會觸發收購協議條款下新麗傳媒管理團隊作為賣方的獲利計酬代價的調減，部分抵銷商譽及

商標權減值對財務業績影響。

該集團指，商譽與商標權減值支出不會對營運、流動資金及債務契約合規造成重大影響，而

獲利計酬代價預期的調減將增強流動性，目前日常運營的現金儲備較充裕，故計提該減值準備不

會影響可持續經營。

該集團預期於８月１１日公布業績。（ｗｈ）

