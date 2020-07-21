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21/07/2020 07:53

【企業盈警】東方網庫（４３０）料中期稅前虧損最多１﹒３５億元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》東方網庫（００４３０）公布，預期截至６月３０日止中期稅
前虧損介乎１﹒２５億至１﹒３５億元，而去年同期稅前溢利約３９００萬元。
　　該集團指，錄得虧損主因所持股權投資於期內錄得未變現公平值虧損約１﹒２７億元，相比
去年同期則錄得未變現公平值收益約３４００萬元。儘管如此，該集團認為有關未變現公平值虧
損為非現金項目，故對營運並無重大影響。
　　該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

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