【企業盈警】東方網庫（４３０）料中期稅前虧損最多１﹒３５億元

《經濟通通訊社２１日專訊》東方網庫（００４３０）公布，預期截至６月３０日止中期稅

前虧損介乎１﹒２５億至１﹒３５億元，而去年同期稅前溢利約３９００萬元。

該集團指，錄得虧損主因所持股權投資於期內錄得未變現公平值虧損約１﹒２７億元，相比

去年同期則錄得未變現公平值收益約３４００萬元。儘管如此，該集團認為有關未變現公平值虧

損為非現金項目，故對營運並無重大影響。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

