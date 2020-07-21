【企業盈警】四海國際（００１２０）料中期虧損增至８０００萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》四海國際（００１２０）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損約８０００萬元，而去年同期虧損５７５０萬元。

該集團指，預期虧損增加主因於按公平值計入損益之金融資產及投資物業等公平值虧損。此

外，儘管於內地成都進行之發展項目第三期內住宅單位已獲大量訂約預售，惟自該等已訂約預售

所得盈利僅於該項目完成後，交付已出售物業予各買家時才會被確認，現預期將會於明年完成。

該集團預期於８月２５日公布業績。（ｗｈ）

