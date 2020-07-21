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21/07/2020 07:59

【企業盈警】世城（３５５）和百利保（６１７）料分蝕３億和５億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》世紀城市（００３５５）和百利保（００６１７）分別公布，
預期截至６月３０日止中期分別虧損逾３億元和逾５億元，去年同期分別錄盈利約６８６０萬元
和約１﹒０６億元。
　　該兩個集團指，預期虧損主因於投資物業及按公平值計入損益之金融資產等公平值虧損及酒
店物業折舊費用以及融資成本。此外，儘管由合營公司百富控股所發展沙田九肚富豪﹒山峰已穩
獲大量訂約銷售，以及由四海國際（００１２０）於成都發展項目第三期住宅單位已獲大量訂約
預售，惟自該等已訂約銷售及╱或已訂約預售所得盈利僅將於相關銷售完成後，交付已出售物業
予各買家時才會被確認。　
　　另外，該兩個集團指，合共２４間花園洋房及１３６個公寓單位之住宅發展項目「富豪．山
峰」迄今合共１２間花園洋房及２４個公寓單位已售出或訂約出售，總代價約２１﹒６億元。在
該等已訂約銷售中，總代價約５﹒９億元之２間花園洋房及８個公寓單位已於去年及於截至６月
３０日止期間完成銷售。其他已訂約銷售總代價約１５﹒７億元，大部分將於未來一兩年內按訂
約不同完成日期完成銷售，所獲收益將於銷售交易完成時入帳。餘下洋房及公寓單位銷售仍穩步
進行，待其逐步售出及完成銷售交易後，將帶來更多盈利及現金流。　
　　該集團預期於８月２５日公布業績。（ｗｈ）

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