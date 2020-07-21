【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５９﹒９億人幣，買小米平保沽中芯金軟

《經濟通通訊社２１日專訊》本港昨日（２０日）新增７３宗確診個案，當中６６宗是本地

病例，市場憂慮疫情影響經濟，美股上周五個別發展，但內地股市急升，港股曾拗腰倒升過百點

。恆指低開６９點，報２５０１９，早段止跌回升，但沽盤增加，大市升勢不保，一度跌３２３

點，低見２４７６６，但隨後買盤支持下，大市掉頭回升，一度升１３２點，高見２５２２２，

但午後再度回落，最終恆指收造２５０５７，跌３１點或０﹒１２％；國指收造１０２９５，升

９１點或０﹒９％，大市成交有１３５６﹒１７億元。

按額度計算，北水全日淨流入５９﹒９億元人民幣，增加９３﹒２％。北水淨買入最多的個

股依次是小米集團（０１８１０）、中國平安（０２３１８）、美團點評（０３６９０）；淨賣

出最多的依次是中芯國際（００９８１）、金山軟件（０３８８８）、華虹半導體

（０１３４７）。

主板成交１３５６﹒１８億元增加４﹒７％。其中港股通成交３２４﹒８億元，佔總成交

２３﹒９％。



＊北水大手掃「米」，淨流入６億元＊



恆生指數公司公布，將於下周一（２７日）推出恆生科技指數，追蹤經篩選後最大３０間於

香港上市的科技企業，新指數將每隔兩秒計算及作即時發布。小米集團比重為８﹒１１％，收升

２﹒０６％報１５﹒８２元，北水淨買入６億元。

美團點評比重達８﹒３３％，收跌１﹒４１％報１８８﹒４元，北水淨買入３﹒９億元。

中國平安升１﹒７１％報８６﹒０５元，北水淨買入５億元。

中芯Ａ回吐，Ｈ股跌２﹒７６％報２８﹒２元，北水淨賣出１０億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

小米集團 （０１８１０） ６﹒０２

中國平安 （０２３１８） ４﹒９８

美團點評 （０３６９０） ３﹒８６

融創中國 （０１９１８） ３﹒５６

安踏體育 （０２０２０） ２﹒６６



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －１０﹒０４

金山軟件 （０３８８８） －１﹒７６

華虹半導體 （０１３４７） －１﹒４５

中國建材 （０３３２３） －０﹒３６

微創醫療 （００８５３） －０﹒２６

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（ｃａ）

