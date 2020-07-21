《日入而息》本港上月通脹回落，政府否認實施禁足令，科網股彈

《今天重點》﹡本港新增６１宗確診個案，累計突破二千宗；一名早前在東區醫院接受盲腸

手術病人確診；本港再多兩名新冠肺炎患者死亡，累計死亡病例１４宗

﹡傳未來數天實施「禁足令」，政府澄清絕無其事

﹡上半年通脹率為１﹒６％，政府料短期內通脹壓力續減



《即日市況》﹡港版納指沖喜，恆指全日升５７７點收２５６３５點突破十天線



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒２％，科創板明滿一周年解禁潮將至



《美元匯價》﹡小心歐元獲利回吐，好倉宜１﹒１４以下止損；歐元最新報，日圓最新報



《公司業績》﹡歐舒丹（００９７３）首季度銷售額按年下降２２﹒２％

﹡雅生活服務（０３３１９）料中期純利按年增長不少於３５％

﹡特步國際（０１３６８）料上半年溢利按年跌４５％至５５％

﹡昂納科技（００８７７）料上半年溢利按年跌４０％至５０％



《公司資訊》﹡健升物流（０１５２９）旗下四個倉庫租約期滿，公司物色替代倉庫

﹡賽迪顧問（０８２３５）申請轉主板，賽迪集團另向附屬公司增資

﹡上海青浦消防（０８１１５）附屬以１３００萬人幣購工業物業建新廠

﹡康希諾生物（０６１８５）疫苗臨床實驗出現顯著免疫反應

﹡香港電視（０１１３７）旗下ＨＫＴＶｍａｌｌ下月舉行書展、電子電器節

等四個網上展覽

﹡天平道合（０８４０３）料中期業績由盈轉虧約２９７萬人民幣

﹡駿溢環球（０８３５０）料中期盈轉虧約６５０萬元

﹡據報保利協鑫（０３８００）新疆多晶硅工廠爆炸停產

﹡上置集團（０１２０７）掛牌出售上海金心５１％股權及股東貸款招標告吹

﹡創興銀行（０１１１１）明日起調整全線香港分行營業時間

﹡保誠與浸大中醫合作推出數碼化中醫健康管理服務

﹡阿里巴巴（０９９８８）旗下旗艦手機應用程式接入星巴克「啡快」

﹡通訊局裁定無綫（００５１１）《香港唱好演唱會》節目違反電視廣告守則

﹡Ｖｉｕ與韓國五大主要電視廣播機構達成多項內容協議

﹡農行（０１２８８）普惠型小微企業貸款上半年增速超４０％

﹡ＭＯＮＧＯＬＩＡＮ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）次季原煤開採量按年下

跌７６％

﹡雅生活服務（０３３１９）擬改名為雅生活智慧城市服務

﹡石藥集團（０１０９３）治療糖尿病藥物獲頒藥品註冊批件；治療阿爾茨海

默型癡呆藥物獲註冊批件



《國企紅籌》﹡廣發証券（０１７７６）遭中證監暫停保薦機構資格



《神州民企》﹡傳富力地產（０２７７７）擬發行至少１０億人幣公司債



《中國要聞》﹡多部委表示下半年食品價格穩中有降態勢不變

﹡上海將探索建立長三角一體化物資儲備體系

﹡三峽大壩再洩洪，長江委料長江上游未來或再遇洪災

﹡安徽省長江淮河兩面受災，王家壩超過保證水位首開閘

﹡深圳華僑城超越環球影城，躋身全球主題公園集團三強

﹡湖北清江上游隨時潰壩，洪水恐摧恩施市中心

﹡人社部表示２２省養老金委託投資到帳９４８２億元

﹡廣東擬２０２２年實現１到２家省屬企業集團整體上市

﹡百勝中國成為北京２０２２年冬奧會和冬殘奧會官方餐飲服務贊助商

﹡深圳就城市重建徵求意見，擬明確法定最低補償標準

﹡工信部表示第８批新能源汽車推薦目錄，特斯拉車型在列

﹡現上海市代市長龔正當選上海市市長

﹡上交所盧文道稱註冊制改革需壓實中介機構看門人責任

﹡國務院將符合條件的互聯網醫療服務納入醫保報銷範圍

﹡中科院合肥近百科研人員離職，劉鶴成立專項組調研

﹡外交部指堅決反對美國以人權為藉口濫用出口管制措施

﹡外交部表示中國對各國電信企業參與中國５Ｇ保持開放；法國將不會禁止華

為在當地投資

﹡深圳下月啟動「以舊換新」汽車購置獎勵項目；深圳印發金融支持穩企業保

就業「２８條」實施意見

﹡乘聯會預計今年內地乘用車市場同比下降１１％

﹡上交所將於明日起修訂上證綜指的編制方案

﹡國資委表示上半年央企降社會各類運行成本逾１２００億

﹡發改委指今年中央安排５４３億改造老舊小區已全下達

﹡財政部稱今年中央補助３００億改造老舊小區已下達

﹡茅台集團與中興戰略合作，推動「智慧茅台」建設



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒８％重上１２３００點，再創三十年近高



《其他消息》﹡金發局委任區景麟為行政總監，任期三年

﹡譚耀宗倡立法會選舉延期，疫情及市民健康為首要考慮

﹡邱騰華祝賀導演許鞍華榮獲威尼斯影展「金獅終身成就獎」

﹡政制及內地事務局表示不斷評估疫情對選舉影響

﹡湯家驊稱不宜在《港區國安法》實施後即押後選舉

﹡深股通額度全日用１８．７億元；滬股通額度全日流走２６．８億元，陸股

通淨流出３０億

﹡通訊局批准電盈媒體將六年投資計劃投資額下修至約１８２億元

﹡太子基隆街地盤招標出售，估值料逾４﹒５億

﹡美聯指大埔住宅地本周五截標，料估值約３９﹒１億元

﹡上半年通脹率為１﹒６％，政府料短期內通脹壓力續減

﹡駿隆表示６月強積金高風險資產淨流出近３２億元

﹡ＤＳＥ明天放榜，７名文憑試考生７科５＊＊包括兩名「超級狀元」

﹡Ｌ’Ｏｒｅａｌ重組香港業務大裁員



《國安立法》﹡中國駐英使館表示英方企圖破壞香港繁榮穩定，必將回擊

﹡報道指國安法實施促使科技公司重新考慮在港業務



《新冠肺炎》﹡阿斯利康、輝瑞疫苗於早期試驗結果正面

﹡北京連續１５天零新增，街鄉均降為低風險地區；全國昨新增１１宗確診，

包括新疆７宗兵團１宗本土

﹡醫管局表示負壓病床和病房已使用達八成，本周是關鍵

﹡梁子超稱「封城」做法極端，冀在家工作有助減少火頭

﹡世行表示習近平稱中國銀行業願意讓貧困國家暫緩還款

﹡馬仲儀稱衞生署化驗未電腦化，增加出錯機會

﹡何栢良稱立法會選舉票站採防疫措施可減病毒傳播風險

﹡本港再多兩名新冠肺炎患者死亡，累計死亡病例１４宗

﹡內地要求來華航班乘客憑核酸檢測陰性證明登機

﹡執業大狀李家齊初步確診，曾到區域法院荔枝角懲教所

﹡本港新增６１宗確診個案，累計突破二千宗

﹡懲教署表示曾接觸初步確診大狀的３名在囚人士並無病徵

﹡港鐵（０００６６）澄清九龍灣車廠只有一人確診

﹡一名早前在東區醫院接受盲腸手術病人確診

﹡康文署一名外判園藝工人確診

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