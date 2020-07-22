《華爾街內望》美股個別發展，道指受惠憧憬新刺激方案漲１５９點

《經濟通通訊社２２日專訊》市場樂觀認為華府將出台新一輪經濟刺激方案，支持經濟從衰

退中復甦，不過美國周二（２１日）個別發展，資金輪動至對經濟敏感的景氣類股份。

道指漲１５９點或０﹒６％至２６８４０點。標指漲５點或０﹒１７％至３２５７點。納指

回吐８６點或０﹒８１％至１０６８０點。

隨著美國新增病例激增，國會加緊草擬新一輪刺激計劃，而目前距離額外失業補助計劃到期

還有不足兩周時間。

歐盟領導人周二於峰會第五日就８５７０億美元大規模經濟刺激計劃達成了歷史性的協議。

個股方面，金融股、工業股、能源股等景氣股走高，當中能源股指數漲６﹒２％，創上月初

以來最大單日漲幅，不過漲勢在後段失去動力，另外科技股下跌拖累納指。

Ｓｎａｐｃｈａｔ母公司Ｓｎａｐ第二季虧損擴大至逾３億美元，遜預期，收跌２﹒１％。

可口可樂收漲２﹒３％，其季度收益超預期，並且需求正在改善。

中國表明制裁的美國軍工公司洛克希德馬丁業績勝預期，並上調全年利潤和營收預測，收漲

２﹒６％。電動車廠商特斯拉回落４﹒５％，摩根大通下調其評級至與大市同步。美國聯合航空

盤後漲超１％。不過其經調整後季度凈虧損達２６億美元，現金流狀況有所改善。

指標十年期國債收益率跌１﹒５個基點至０﹒６０５３％。（ａｌ）

