《運籌帷幄－梁業豪》仍處反彈中，期權莊家認為再升動力有限

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。昨天（２１日）港股反覆再升，走勢與筆者開市前於「港股影
音分析」內所預期的相同。不過「一浪低於一浪」的局勢仍未正式未被破壞，筆者時只將當前的
升勢視作反彈。全期ＷＢＩ現均於０水平附近浮沉，代表投機者與投資者均應以保守的態度應市
，不宜急進。若當前升勢只屬反彈，港股將有很大機會跌至更低水平後，才正式回升。
以中線投資為例，現時的合適實際持貨量為３５﹒５％（具足應市經驗者則為５０％），投
資組合內只持有強勢股和盈富基金（０２８００）。值得指出的，為雖然昨天港股進一步上升，
恆指波幅指數與國指波幅指數的偏低幅度均見擴大，反映出指數期權莊家認為港股的再升動力有
限。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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