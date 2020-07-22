《缸邊隨筆－石鏡泉》阿爺想乜

《缸邊隨筆》阿爺一時話牛市，一時話不許場外非法融資，一時又話放寬保險界持股比例，

阿爺想乜呢？想個市生？死？唔生唔死？



簡單一句，阿爺想個市：生。



要個市生，但不可瘋，更不可違規，一切都要穩、緩。阿爺最怕又來個２０１５大時代，Ｎ

個漲停板，跟著就不能不一刀切。



＊美要遏制中國崛起＊



阿爺今時受四方圍逼，特別是美歐滅華之心日熾。筆者用「滅」華，並不是嚇人，自中美貿

戰起時，筆者已指出，不關貿易事，美國是要遏制中國崛起，遏了兩年，中國還未死，於是就會

發狠，出茅招，結果是中美難免一戰，有熱戰、冷戰、金融戰、顏色革命、超限戰……



投資者在留心電腦屏幕、股價跳動時，也宜留心電腦屏幕以外，因為「戰事」一起，就會天

崩地裂，不要只顧撿芝麻，而掉了西瓜。要不掉西瓜，就既要低頭拉車，亦要抬頭看路。



大家都知一些港跨國銀行已對其客戶調查，看有無違「美國之規」，這包括與被美國列入實

體清單的人、公司，做生意，有交往，有關人士的意見、言行，而可以受美國拉者，此即是話：

「ｅｖｅｒｙｗｈｅｒｅ ｉｓ 孟晚舟，ｅｖｅｒｙｏｎｅ ｃａｎ ｂｅ 孟晚舟」，可以

隨時被美國點名。



據「ｅ公司官微」報道：



２０２０年７月２１日凌晨，美國商務部工業和安全局突然宣布，將１１家中國企業納入「

實體清單」。華大基因（深：３００６７６）、歐菲光（深：００２４５６）、碳元科技（滬：

６０３１３３）、今創集團（滬：６０３６８０）等上市公司或其關聯方牽涉其中。這也是繼５

月２３日之後，美國方面又一次拋出「實體清單」。



此次清單行動將導致這１１家公司在獲取美國原產商品（包括商品和技術）方面面臨新的限

制

。



１１家公司具體包括：



因涉及所謂的「強制勞動」遭列實體清單的公司：



Ｃｈａｎｇｊｉ Ｅｓｑｕｅｌ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｃｏ﹒ Ｌｔｄ﹒



昌吉溢達紡織有限公司



Ｈｅｆｅｉ Ｂｉｔｌａｎｄ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒

Ｌｔｄ﹒



合肥寶龍達信息技術有限公司



Ｈｅｆｅｉ Ｍｅｉｌｉｎｇ Ｃｏ﹒ Ｌｔｄ﹒



合肥美菱集團控股有限公司



Ｈｅｔｉａｎ Ｈａｏｌｉｎ Ｈａｉｒ Ａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ Ｃｏ﹒ Ｌｔｄ﹒



和田浩林髮飾品有限公司



Ｈｅｔｉａｎ Ｔａｉｄａ ＡＰＰａｒｅｌ Ｃｏ﹒ Ｌｔｄ﹒



和田市泰達服裝有限公司



ＫＴＫ Ｇｒｏｕｐ



今創集團股份有限公司



Ｎａｎｊｉｎｇ Ｓｙｎｅｒｇｙ Ｔｅｘｔｉｌｅｓ Ｃｏ﹒ Ｌｔｄ﹒



南京新一棉紡織印染有限公司



Ｎａｎｃｈａｎｇ Ｏ－Ｆｉｌｍ Ｔｅｃｈ



南昌歐菲光科技有限公司



Ｔａｎｙｕａｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒ Ｌｔｄ﹒



碳元科技股份有限公司



因涉及「基因分析」遭列實體清單的公司：



ＸｉｎｊｉａｎｇＳｉｌｋＲｏａｄＢＧＩ



新疆絲路華大基因科技有限公司



Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｌｉｕｈｅ ＢＧＩ



北京六合華大基因科技



值得一提的是，此前５月２３日，美國商務部宣布，將共計３３家中國公司及機構列入「實

體清單」，包括北京計算機科學研究中心、奇虎３６０、雲從科技等科技企業或機構。



前次３３家公司中，有９家公司被納入實體清單的理由同樣為「侵犯人權」。至此，今年以

來涉及該理由而被「拉黑」的中國企業達到３７家。



華大基因為基因檢測行業的龍頭企業。碳元科技是一家專注於高散熱石墨膜等相關產品的技

術研發與生產的高新技術企業，服務於國內外多家手機及平板電腦廠家。今創集團則為軌交車輛

配套產品行業龍頭，市佔率超４０％，公司主要從事軌道交通車輛配套產品的研發和生產，產品

包括頂板、地板、行李架、座椅、箱體等。



可以預期，隨著中╱美與中╱五眼聯盟的矛盾日漸加深，將會有愈來愈多的中國科技公司被

美國拉黑，列入實體清單，凡是龍頭科技企業，都可以無端惹禍，華大基因、碳元科技便是。



投資者亦宜留意，港金管局也將與港銀行界，給出指引，如何應對美國一旦公布有關港人的

制裁行動。



筆者只能謂，美國的加害，不足以致命，但就總會使你煩，所以你問我阿爺想乜？阿爺已不

是在想股市的生生死死，而是股市不要在此際添煩添亂，好讓阿爺有心有手去防疫、防洪、保國

安。一到９月，疫去、洪排，便可全心處理國安（不要以為是港國安，而是南海、台海、東海國

安一齊來），那時中港股市就可以有穩妥的外圍環境來走轉好市。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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