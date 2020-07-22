《專家之言－尹希陽》港版納指牽新經股升，泡沫爆破前最後派對？

《專家之言》資金充裕，美股納指破頂加上「港版納指」下周一（２７日）出台，新經濟股

被炒起。到底新經濟股爆升是泡沫爆破前的最後派對，還是新一輪升浪起步？我從以下幾方面推

論。



＊基本面－「新經濟」地位確立＊



經過一場疫症，「新經濟」的可行性和發展潛力被進一步確立。線上商機早就不再局限於電

商、手遊或即時通訊。微盟（０２０１３）（ＳＡＡＳ）、美團（０３６９０）（線上外賣送餐

）、平安好醫生（０１８３３）、阿里健康（００２４１）（在線健康諮詢）、騰訊（００７０

０）、阿里巴巴（０９９８８）、金山軟件（０３８８８）（雲業務），眾安保險（０６０６０

）（線上保險）等各種線上商業可行性進一步商業化。再者，對比疫症前產業線上化的重大掣肘

就是消費者惰性。筆者相信大多數人從未想過在上半年到香港電視（０１１３７）ｈｋｔｖｍａ

ｌｌ ａｐｐ搶購口罩，亦未曾未此熟練地使用網上叫餐服務。

因此，資本市場進一步信納各產業ｏｆｆｌｉｎｅ ｔｏ ｏｎｌｉｎｅ的長遠商機並願意

給予更高估值。



＊資金面－資金很聰明，不傻不天真＊



中港股市牛氣沖天，中概股回流帶動下資本流入香港，唯恆指上升幅度明顯追不上，資金繼

續「炒股唔炒市」。

資產配置好比駕駛一樣，望得遠才知方向。過去１０年股民都見證「大藍籌」如思捷（００

３３０）、利豐、匯控（００００５）等的隕落。今天的舊經濟股不也是１０年前的匯豐一樣嗎

，企業的「護城河」逐一消散（除了地產股筆者仍然相信是一個大富翁遊戲，加上房地產屬於另

類通脹對沖資產，長遠需求仍在）。資金擁抱新經濟股十分合理，相反仍然單純投資恆指成分股

，仍然相信匯豐是不滅神話就真的很傻很天真。



＊歷史－納指是活生生的歷史教材＊



與其說大數據是新金礦，不如簡單說，科技從來都是金礦。

“Ｈｉｓｔｏｒｙ ｄｏｅｓｎ’ｔ ｒｅｐｅａｔ ｉｔｓｅｌｆ， ｂｕｔ ｉｔ ｄｏ

ｅｓ ｒｈｙｍｅ﹒”對比投資書籍，我們更應學懂歷史給我們上的一堂課。

年初至今，道指仍要下跌５﹒３％之際，納指今年一枝獨秀，上升２６％，絕對交足功課。

五年間，道指上升６８％，納指上升１４８％，贏足一條街。反映科技從來是「黃金」級資

產。



綜合以上三點，筆者認為恆生科技指數可提升本港上市科技股的可投資性。科技指數本身不

屬必要條件，但也為長遠上升的充分條件（起碼不難預計快將有追蹤或目標跑贏這個指數的大大

小小基金出台）。

順勢而行，操盤亦然，人生亦然！

《皓衹資本管理聯席投資總監 尹希陽》（筆者為證監會持牌人，無持有上述股份）

