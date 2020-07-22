【貿易再戰】美國官員：下令關閉中國休斯敦總領館為保護知識產權

《經濟通通訊社２２日專訊》美國下令中國關閉休斯敦總領館，美國國務卿發言人Ｍｏｒｇ
ａｎ Ｏｒｔａｇｕｓ在聲明中表示，關閉總領館旨在保護美國知識產權及個人資訊。聲明中指
出，美國不會容忍中國侵犯主權和恐嚇國民。
中國外交部發言人汪文斌表示，美方突然要求中方關閉休斯敦總領館，美方的做法是史無前
例的升級事態，中方要求美方立即撤銷錯誤決定，針對美方無理行徑，中方將做出必要反應。（
ｅｃ）
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