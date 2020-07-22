【貿易再戰】中美關係再度緊張，美股期貨於亞洲收市時段下挫

《經濟通通訊社２２日專訊》中美關係再度緊張，美國突然要求中國於７２小時內關閉駐休

斯敦總領館，美股期貨於亞洲收市時段下挫。

道指９月期貨現跌０﹒２９％或７７點，報２６６４９點。標指９月期貨現跌０﹒３％或９

點，報３２４１點。納指９月期貨現挫０﹒４％或４３點，報１０８０７點。

市場避險情緒升溫，現貨金現漲０﹒４６％至每盎司１８５０﹒３４美元，盤中曾觸及

１８６５﹒８７美元。（ａｌ）

