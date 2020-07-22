【貿易再戰】傳英國放棄於年底前與美國達成貿易協議

《經濟通通訊社２２日專訊》據英國《金融時報》援引官員消息報道指，英國政府放棄在美

國總統大選前，與美國達成自由貿易協議，因為談判在新冠肺炎疫情下進展緩慢。

不過英國國際貿易大臣特拉斯上個月表示，英國沒有與美國達成貿易協定的最後期限，並批

評美國政府在高談自由貿易的同時卻限制進口準入。（ａｌ）

