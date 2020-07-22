美國要求關閉中國駐休斯敦總領館，港股尾市跌幅擴大至逾３００點

《經濟通通訊社２２日專訊》中美緊張關係升溫，中國外交部證實美國政府要求中國７２小

時內關閉駐休斯敦總領館，美股道指期貨約下午三時半轉跌，港股迅速跟隨，由２５５００水平

邊緣跳水至目前的２５３００以下。

恆生指數目前最低見過２５２７８，跌幅３５７點，現時則維持逾３００點的跌幅，挫３４

４點或跌１﹒３４％，報２５２９１，主板成交１２５３﹒８６億元。國企指數跌幅略較輕，跌

１﹒１６％或跌１２０點報１０３２４。

重磅藍籌帶頭連跌，上日觸頂的騰訊（００７００）目前滑跌２﹒７５％，報５４８﹒５元

，略有雙頂形態。而今早一度再創新高的港交所（００３８８）亦倒跌２﹒９５％，報３６８﹒

８元。至於中人壽（０２６２８）急瀉３﹒６８％，報１８﹒８２元。三股合共拖累恆指近２０

０點跌幅。

中國外交部證實指，美國政府要求中國７２小時內關閉駐休斯敦總領館，並敦促美方立即撤

銷有關錯誤決定，否則中方必將作出正當和必要反應。美股道指期貨現輕微倒跌０﹒１％，報２

６６９１。

Ａ股於消息前已收市，上證綜合指數收報３３３３﹒１６，升０﹒３７％；深證成分指數報

１３６５７，走高０﹒８９％；兩市合共成交１﹒１９萬億元人民幣。



表列十隻領跌藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） ５３﹒８５元 跌５﹒５３％

中國人壽（０２６２８） １８﹒８２元 跌３﹒６８％

華潤置地（０１１０９） ３３﹒７５元 跌３﹒１６％

吉利汽車（００１７５） １６﹒００元 跌２﹒９１％

港交所 （００３８８） ３６８﹒８０元 跌２﹒９５％



申洲國際（０２３１３） ９１﹒７０元 跌２﹒７１％

騰訊控股（００７００） ５４８﹒５０元 跌２﹒７５％

中海外 （００６８８） ２４﹒２５元 跌２﹒６１％

恆隆地產（００１０１） １８﹒６４元 跌２﹒３１％

信和置業（０００８３） ９﹒３３元 跌２﹒２０％

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（ｋｌ）

