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22/07/2020 09:21

港股低開６０點報２５５７５點，國指跌７點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，科技股回吐，惟石油股撐起大市
表現。亞洲股市今早表現不一，日經跌６９點，台北加權指數升３４點，港股方面則低開６０點
，新經濟股經歷昨日急升後，今早明顯低開，騰訊跌１﹒９５％，為開市表現最差藍籌，瑞聲（
０２０１８）跟跌１﹒６７％；不過本港石油股隨外圍高開，中石油（００８５７）升４﹒４９
％，中海油（００８８３）升１﹒７４％。恆生指數開報２５５７５點，跌６０點或跌０﹒２４
％，主板成交２９﹒６３億元。國企指數報１０４３７點，跌７點或跌０﹒０７％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報３７﹒５元；港交所（００３８８）無升跌，
報３８０元；騰訊（００７００）跌１﹒９５％，報５５３元；中移動（００９４１）無升跌，
報５４﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒４８％，報７２﹒９元。
　　
　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　５５３﹒００元　　　跌１﹒９５％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５６﹒０５元　　　跌１﹒６７％
　　恆基地產（０００１２）　　２９﹒３５元　　　跌１﹒１８％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒３７元　　　跌１﹒０７％
　　長實集團（０１１１３）　　４３﹒９５元　　　跌１﹒０１％

　　恆生銀行（０００１１）　１２８﹒５０元　　　跌０﹒７７％
　　信和置業（０００８３）　　　９﹒４７元　　　跌０﹒７３％
　　中國平安（０２３１８）　　８５﹒７５元　　　跌０﹒６９％
　　新地　　（０００１６）　　９４﹒８０元　　　跌０﹒６８％
　　九倉置業（０１９９７）　　３１﹒１０元　　　跌０﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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