港股低開６０點報２５５７５點，國指跌７點

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，科技股回吐，惟石油股撐起大市

表現。亞洲股市今早表現不一，日經跌６９點，台北加權指數升３４點，港股方面則低開６０點

，新經濟股經歷昨日急升後，今早明顯低開，騰訊跌１﹒９５％，為開市表現最差藍籌，瑞聲（

０２０１８）跟跌１﹒６７％；不過本港石油股隨外圍高開，中石油（００８５７）升４﹒４９

％，中海油（００８８３）升１﹒７４％。恆生指數開報２５５７５點，跌６０點或跌０﹒２４

％，主板成交２９﹒６３億元。國企指數報１０４３７點，跌７點或跌０﹒０７％。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報３７﹒５元；港交所（００３８８）無升跌，

報３８０元；騰訊（００７００）跌１﹒９５％，報５５３元；中移動（００９４１）無升跌，

報５４﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒４８％，報７２﹒９元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ５５３﹒００元 跌１﹒９５％

瑞聲科技（０２０１８） ５６﹒０５元 跌１﹒６７％

恆基地產（０００１２） ２９﹒３５元 跌１﹒１８％

萬洲國際（００２８８） ７﹒３７元 跌１﹒０７％

長實集團（０１１１３） ４３﹒９５元 跌１﹒０１％



恆生銀行（０００１１） １２８﹒５０元 跌０﹒７７％

信和置業（０００８３） ９﹒４７元 跌０﹒７３％

中國平安（０２３１８） ８５﹒７５元 跌０﹒６９％

新地 （０００１６） ９４﹒８０元 跌０﹒６８％

九倉置業（０１９９７） ３１﹒１０元 跌０﹒６４％

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