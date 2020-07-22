《盤後部署》關注中美關係發展，料港股暫於２５０００點喘定

《經濟通通訊社２２日專訊》上日歐盟達成經濟復甦基金後，市場憧憬將有新一輪刺激措施

，隔晚美股普漲，惟納指受科技股拖累倒跌，港股上日熱炒的「科技指數」成分股亦跟隨回吐。

港股今早低開低開６０點報２５５７５點，盤中早段受騰訊（００７００）拖累曾跌逾百點。隨

後，三桶油領跑藍籌，港股由跌轉升，全日最高見２５７７９點，升１４４點。惟尾市中美關係

緊張程度再次升級，外電引述《環球時報》總編胡錫進指，美國政府要求中國７２小時內關閉駐

休斯敦總領館。加上科網股回吐壓力下，港股以全日最低位收市，報２５０５７點，跌５７７點

或跌２﹒２５％，主板成交１５５５﹒８６億元，較上日少３﹒８％。國企指數報１０２４３，

跌２０１點或跌１﹒９３％。

Ａ股兩市走高。上證綜合指數報３３３３點，升１２點或升０﹒３７％。深證成份指數報

１３６５７點，升１２０點或升０﹒８９％，兩市合計成交１１９８３﹒７９億元人民幣，較上

日多８﹒６％。



＊內地經濟轉發展「內循環」，美國救市計劃仍存爭議＊



國家主席習近平於周二（２１日）召開的企業家座談會表示，在全球市場萎縮的外部環境下

，要充分發揮國內超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進

的新發展格局。前中國官員指出，確認以內循環為主，相當於「自力更生」。但依靠內循環，並

不代表閉關鎖國，中國改革開放決心並沒有變。要實現「六穩六保」的政策目標，保民生穩就業

的核心就是保市場主體，確保市場主體能在疫情環境下繼續「活著」。此外，習近平要求加大政

策支持力度，激發市場主體活力，使廣大市場主體不僅能夠正常生存，而且能夠實現更大發展。

２０２０年不僅是「十三五」規劃的收官之年，亦是「十四五」的規劃年，料本次座談會是「十

四五」規劃向企業徵詢意見和建議。

自歐盟上日達成經濟復甦基金後，市場開始將目光轉向美國政府的新一輪刺激計劃。美國共

和黨人和民主黨人於周二討論擴大美國失業民眾的失業保險及為學校提供更多資金的提議，為在

下一輪救濟支出金額上意見仍相當分歧。共和黨正考慮１萬億美元，但民主黨認為該金額對美國

經濟和美國民眾健康所需的舉措是不夠的。另外，若國會不能在本月底前通過一項提案，每周６

００美元的聯邦失業救濟金將會暫時到期，當中將有數千萬失業的美國人受到影響。不過，共和

黨表示，預計該項法案難以在７月底前通過。



＊中美關係仍是港股最大的不確定因素＊



歐盟通過７５００萬歐元的經濟復甦基金提振氣氛，市場料將會陸續有更多更大力度的刺激

措施出台，而港股在下周一（２７日）推出的「恆生科技指數」帶動下，或能進一步活躍新股市

場，吸引更多資金流入，改善大市氣氛。不過，中美關係仍是現時影響港股的最大不確定因素，

近日中美的關係有進一步惡化的跡象，港股在上日漲近六百點後，本日回吐全部升幅。不過長線

看，港股走勢仍然向好，呈一浪高於一浪狀，料經歷本日急挫後，喘穩並於２５０００點見初步

支持。但投資者需要留意，若中美一方再有大動作，大市或試下２４６００點。（ｆｚ）

