【油市博奕】傳伊拉克本月至今出口增加，產量超油組減產協議目標

《經濟通通訊社２２日專訊》據路透社引述船運數據及業內消息人士指，伊拉克本月至今原

油出口增加，表明伊拉克未完全履行石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）牽頭的減產協議中的承諾。

不過消息指伊拉克南部本月首２０日日均出口２７０萬桶，而且出口量比本月裝運計劃顯示

的水平高出許多。

而據蹤出貨情況的公司Ｐｅｔｒｏ－Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ估算，伊拉克南部包括巴士拉港在

內的出口將增加，每日平均２９０萬桶，比該公司上月預估少２４萬桶。（ａｌ）

