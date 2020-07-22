【油市博奕】傳伊拉克本月至今出口增加，產量超油組減產協議目標

《經濟通通訊社２２日專訊》據路透社引述船運數據及業內消息人士指，伊拉克本月至今原
油出口增加，表明伊拉克未完全履行石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）牽頭的減產協議中的承諾。
不過消息指伊拉克南部本月首２０日日均出口２７０萬桶，而且出口量比本月裝運計劃顯示
的水平高出許多。
而據蹤出貨情況的公司Ｐｅｔｒｏ－Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ估算，伊拉克南部包括巴士拉港在
內的出口將增加，每日平均２９０萬桶，比該公司上月預估少２４萬桶。（ａｌ）
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