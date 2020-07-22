【貿易再戰】共和黨促華府將未達美審計標準在美上市中資企業除牌

《經濟通通訊社２２日專訊》據路透社引述美國國會議員消息指，共和黨呼籲將未達到美國
審計標準的在美上市中資企業於美國證券交易所除牌，同時敦促白宮在加大對中國施壓之際採取
強硬立場。
據悉美國共和黨參議員魯比奧致信財長努欽、美國證券交易委員會主席克萊頓提出上述建議
。
魯比奧亦在信中指出，不向美國審計監管機構公眾公司會計監督委員會提供審計報告的中資
公司，應被禁止在美國進行首次公開發行（ＩＰＯ）。（ａｌ）
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