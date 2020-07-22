  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2020 13:36

【貿易再戰】共和黨促華府將未達美審計標準在美上市中資企業除牌

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據路透社引述美國國會議員消息指，共和黨呼籲將未達到美國
審計標準的在美上市中資企業於美國證券交易所除牌，同時敦促白宮在加大對中國施壓之際採取
強硬立場。
　　據悉美國共和黨參議員魯比奧致信財長努欽、美國證券交易委員會主席克萊頓提出上述建議

　　魯比奧亦在信中指出，不向美國審計監管機構公眾公司會計監督委員會提供審計報告的中資
公司，應被禁止在美國進行首次公開發行（ＩＰＯ）。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS22/07/2020
【FOCUS】撒幣1.8萬億歐元　歐盟謀政經「大重建」
財經熱話22/07/2020
【油金齊漲】憧憬各國刺激措施出台　油股獲提振黃金股續衝高
開市Good Morning22/07/2020
《開市Good　Morning》溫傑：觀望雅生活真正破位才上車
中國故事22/07/2020
【科創板周年】晶片、醫療類新股市值飆數倍　惟解禁股沽壓勢蓋頂
財經熱話21/07/2020
【紓困措施】第五輪保就業名單出爐　牛奶公司獲近4億補貼
中國故事21/07/2020
《神州經脈》美禁令增11家中企　阿里尋A+H上市　滬指三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金