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22/07/2020 14:59

【新冠肺炎】全球累計病例突破１５００萬宗，美國病例近４００萬

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據路透社計算，全球新冠肺炎感染病例今日突破１５００萬宗
，並達至逾１５００﹒９萬宗。
　　不過據據美國約翰霍普金斯大學統計，全球確診病例僅逾１４９５﹒１萬宗，當中美國病例
逾３９０﹒２萬宗，巴西病例近２１６萬宗，印度病例逾１１９﹒３萬宗。
　　在死亡病例方面，美國病例逾１４萬宗，巴西病例近８﹒１５萬宗，英國病例近４﹒５５萬
宗。（ａｌ）

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