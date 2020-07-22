【新冠肺炎】全球累計病例突破１５００萬宗，美國病例近４００萬

《經濟通通訊社２２日專訊》據路透社計算，全球新冠肺炎感染病例今日突破１５００萬宗

，並達至逾１５００﹒９萬宗。

不過據據美國約翰霍普金斯大學統計，全球確診病例僅逾１４９５﹒１萬宗，當中美國病例

逾３９０﹒２萬宗，巴西病例近２１６萬宗，印度病例逾１１９﹒３萬宗。

在死亡病例方面，美國病例逾１４萬宗，巴西病例近８﹒１５萬宗，英國病例近４﹒５５萬

宗。（ａｌ）

