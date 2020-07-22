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即市新聞

22/07/2020 18:06

《台股攻略－馮偉明》台股今日再創新高，衝破１２４００點大關

　　《台股攻略》台股今日（２２日）再創新高！加權指數開低走高，及後在聯發科、台積電及
生物技術股表現強勢下，最終收１２４７３點，升７５點，成交金額為新台幣２２４５億元。
　　今早聯發科以新台幣６５９元裂口高開，其後開高走高，收新台幣６６４元，升新台幣２７
元。台積電連升多日，今日升勢有所收歛，收新台幣３８４元，升新台幣１元。鴻海力守紅盤，
收新台幣８５﹒９０元，升新台幣０﹒６０元。大立光在電子權值股中表現最為弱勢，收新台幣
４０４５元，跌新台幣４５元。生物技術板塊在資金回流及亞洲生技大會開幕前，再次受到市場
注視，相關股份股價轉強。中天、杏國、順藥、亞諾法、杏輝、台生材、永昕、天良、ＡＢＣ－
ＫＹ、合世、太景─ＫＹ、合一及晶宇等升至漲停，而易威及益得亦升超過半根停板。
　　美股最近已累積一定升幅，在公布財務報告之前，美國科技股板塊或會出現高位回吐，從而
影響台股電子股升勢。若美國科技股展望好過預期，台股走勢有機會在電子股轉強的帶動下繼續
造好。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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