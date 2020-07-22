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22/07/2020 12:50

【油金齊漲】憧憬各國刺激措施出台，油股獲提振，黃金股續衝高

　　《經濟通通訊社記者余嘉欣２２日報道》歐盟就經濟復甦基金達成協議，加上新冠疫苗試驗
有初步成果，油價獲提振，「三桶油」今日領漲藍籌股，其中中石油（００８５７）半日飆近７
％，為最佳表現藍籌股。另一方面，金價今早亞洲時段繼續上升，創近九年高，黃金相關股亦急
升。　　
　　歐盟領導人上日就７５００億歐元刺激計劃達成協議，以及市場憧憬美國或很快就新一輪刺
激計劃達成一致，國際油價昨收漲逾２％，升至三月初以來的高位。雖然布蘭特原油和美國原油
今日亞洲早段窄幅回落，但無阻石油股強勢反彈。中石油半日漲６﹒７４％，報２﹒８５元；中
石化（００３８６）走高５﹒１２％，報３﹒４９元；中海油（００８８３）升４﹒３％，報
８﹒９７元。但若從三月油價大跌後計算，中海油反彈幅度最大，第二季至今累漲近一成七。
　　布蘭特原油最新報４４﹒１２美元，跌０﹒２０美元或０﹒４５％；美國原油報４１﹒６９
美元，跌０﹒２３美元或０﹒５５％。　　　
　　不過，石油輸出國組織及俄羅斯等盟友（ＯＰＥＣ＋）早前已同意從下月起降低減產幅度，
由目前每日減產９７０萬桶降至７７０萬桶。

＊金價續試九年高，距歷史高位不遠矣＊
　
　　疫情繼續肆虐，經濟前景仍不明朗，市場憧憬各國續加大刺激經濟措施的力度。美元指數觸
及逾四個月最低，亦間接推升金價。現貨金今早亞洲時段繼續攀升，高見１８６５﹒８１美元升
１﹒３％，盤中觸及２０１１年９月以來的最高水平，現報１８５５﹒７８美元。若升勢延續，
將有機會突破２０１１年的１９２１﹒１７美元歷史新高。今年以來，金價已累升逾兩成。
　　黃金相關股普遍上揚，山東黃金（０１７８７）半日飆５﹒０５％，報２１﹒８５元；招金
礦業（０１８１８）走高２﹒３１％，報１０﹒１８元；紫金礦業（０２８９９）升
５﹒０５％，報４﹒９９元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）揚１﹒８１％，報１３５３元，
創近九年高。金價上升，連帶銀價亦突破廿美元兼創逾六年高，中國白銀集團（００８１５）急
漲３１﹒１７％，報１﹒０１元。　　
　　花旗此前發表報告，寬鬆的貨幣政策、黃金資產配置的增加，以至黃金ＥＴＦ流入創紀錄等
因素利好金價，看好金價未來６至９個月有望創新高，在３至５個月更有三成機會升至２０００
美元。

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