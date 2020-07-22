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即市新聞

22/07/2020 12:20

《窩輪豪情－梁業豪》恒指短期後市關鍵位２６０１２

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
能源業與必須性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
翰森製藥（０３６９２）、昆侖能源（００１３５）與中石化（００３８６），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選中國生物製藥（０１１７７）、國泰航空（００２９３）與長實集團（０１１１３）

　　港股開市後先挫後揚，卻只屬於反覆上落，略為偏好之局。恆生指數繼續反彈，小時圖上，
「一浪低於一浪」的局勢已遭破壞。自本月７日高位２６７８３起跌幅計算，０﹒３８２倍和
０﹒５倍反彈目標２５５３６和２５７７４均已到達，０﹒６１８倍反彈目標則為２６０１２。
假設反彈已於今天（２２日）高位２５７８０完結，指數掉頭再跌，量度跌幅為２３７６３和
２２５１７。此外，上月２９日低位２４１４９和１５日低位２３６８５亦料有一定的支持力。
短期後市關鍵，應看２６０１２。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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