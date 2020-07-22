《窩輪豪情－梁業豪》恒指短期後市關鍵位２６０１２

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

能源業與必須性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

翰森製藥（０３６９２）、昆侖能源（００１３５）與中石化（００３８６），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選中國生物製藥（０１１７７）、國泰航空（００２９３）與長實集團（０１１１３）

。

港股開市後先挫後揚，卻只屬於反覆上落，略為偏好之局。恆生指數繼續反彈，小時圖上，

「一浪低於一浪」的局勢已遭破壞。自本月７日高位２６７８３起跌幅計算，０﹒３８２倍和

０﹒５倍反彈目標２５５３６和２５７７４均已到達，０﹒６１８倍反彈目標則為２６０１２。

假設反彈已於今天（２２日）高位２５７８０完結，指數掉頭再跌，量度跌幅為２３７６３和

２２５１７。此外，上月２９日低位２４１４９和１５日低位２３６８５亦料有一定的支持力。

短期後市關鍵，應看２６０１２。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

