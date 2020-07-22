《古臣周記－古臣》科指股中長線吸納，阿里巴巴值得增持！

《古臣周記》今個星期嘅焦點之一非科網佬莫屬，恆指公司即將喺下星期一（２７日）推出

「恆生科技指數」，雖然消息唔算好新，但一眾近日跑輸孖屐嘅新經濟佬都借消息吐氣揚眉，齊

齊急彈，而阿臣個倉入面嘅三隻科網佬包括阿里巴巴（０９９８８）、平安好醫生（０１８３３

）同微盟（０２０１３）都晉身科指新貴！雖然有指呢個「港版納指」整體估值有成４５倍市盈

率，遠高過於恆指嘅１２倍，亦較花旗國納指約３０至４０倍為高，但阿臣認為仍然中長線而言

，科網佬仍然會跑贏傳統舊經濟佬。



＊科指可吸海外龍頭，加強代表性＊



新指數將會追蹤經篩選後最大３０間喺香江上市嘅科技企業，涵蓋資訊科技、非必需消費、

工業、金融及醫療保健類別。熱炒嘅新經濟股ＡＴＭＸ果然不負眾望，係佔比最大嘅四隻股份，

阿里、ＱＱ（００７００）、美團（０３６９０）同小米（０１８１０）分別佔８﹒５３、

８﹒５２、８﹒３３同８﹒１１巴仙。十大成分股入面仲包括兩大線上醫療佬平安好醫生同阿里

健康（００２４１）、手機佬舜宇（０２３８２）、軟件佬金蝶（００２６８）、晶片佬中芯（

００９８１），以及電商平台京東（０９６１８）。

根據恆指公司嘅定位，「恆生科技指數」喺繼恆生指數及恆生神州企業指數以外嘅另一旗艦

，希望吸引海外神州企業回流，或計劃來港上市嘅獨角獸，亦都包括將科技融入業務，並改變日

常生活嘅大、中型公司。新指數亦設有ＩＰＯ快速納入機制，只要市值夠大，就能於上市首日獲

納入，十個交易日後正式生效，相信咁樣可吸引中概佬或科網巨企來香江上市，亦加強新指數嘅

代表性。



＊科網佬有基本面撐，科指ＥＴＦ有需求，＊



雖然今年以來科網佬嘅升勢似乎升得有啲誇張，但背後都有基本面支持。以花旗國孖屐為例

，疫情讓Ｎｅｔｆｌｉｘ今年上半年嘅用戶數大增；今年股價急漲三倍嘅特斯拉第二季電動車交

付量仲高過第一季，而且據報第三季嘅出貨量他屐仲會創新高！相反，舊經濟佬嘅前景就仍然面

對高度唔明朗嘅因素，包括新一波疫情可能迫使各國再封關，而且隨住地緣政治和貿易緊張局勢

升溫，當孖屐回調時，舊經濟佬往往都明顯跑輸，因此喺經濟前景唔明朗之下仍然維持高增長嘅

科網佬可以最先由谷底反彈以及屢創新高都係有原因。

阿臣預期「港版納指」逐步落實後將進一步推升科網佬，屆時會出現唔少科指相關嘅ＥＴＦ

產品，吸引長線嘅資金流入，有助穩定股價。對散戶來講，指數涵蓋多隻科網佬，亦有助降低個

別股份出現大幅波動嘅風險。而且，神州經濟上季首先由疫情中復甦，亦係少有今年預期仍有增

長嘅經濟體，所以神州科網佬會更加受到孖屐注目。



＊阿里估值抵，２５０銀水平增持＊



喺今次三十隻個股裡面，阿臣仍然偏好倉內嘅阿里巴巴，因為疫情令雲業務需求大增，有助

龍頭阿里繼續鞏固喺神州嘅孖屐，加上「網上帶貨」成熱潮，上半年業績惹憧憬。再者，一來相

對ＱＱ呢類基金本身都已經有好多貨嘅大隻藍戰士，阿里港股獲得基金追入嘅機會都大，加上估

值唔貴，下月仲有「染藍」嘅機會，可以趁調整買入或增持。

除咗電商佬喺疫情下可以維持增長，阿臣都睇好軟件佬，例如當中喺新指數佔比排第九（達

４﹒５巴仙）嘅金蝶（００２６８）。雖然金蝶今年上半年發盈警，但上半年雲收入仍有四至五

成嘅增長，亦獲富瑞支持認為下半年能追返進度，而且仍具長遠增長潛力，不過他屐只係睇

１５﹒５７銀，所以阿臣亦唔打算喺現階段急追金蝶，若回調至廿天線（約１８銀）先吸納。而

阿里巴巴就打算喺２５０銀水平增持。



表列截至７月２２日阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３５４﹒００ １３５４０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １２５﹒４０ ２５０８０

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ ２５３﹒８０ ２５３８０

微盟集團 ２０００股 ４﹒５５ １２﹒４０ ２４８００

三一國際 ２０００股 ４﹒１１ ４﹒１７ ８３４０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３７８﹒２０ ３７８２０

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股票市值 ： １３４９６０元

剩餘現金 ： １０１０８６元

組合淨值 ： ２３６０４６元

組合本月收益表現： ＋ ８﹒２％（截至上月底止組合淨值：２１８２０６元）

組合累計收益表現： ＋１２４﹒８％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

