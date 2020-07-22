《談國論企－黎偉成》生活用零售普升顯經濟社會回穩

《談國論企》中國社會消費品零售總額於２０２０年６月份同比減幅持續收窄，與日常生活

有關的商品零售項目普見回升，甚至屬奢侈品的項目銷情亦見改善，顯新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－

１９疫情防控工作仍然取得預期良性成效，持續不斷甚至幾乎全面復工復產復商復市促居民保就

業、穩收入，使日常生活漸次回復常態。即使餐飲業務仍回落，反映居民在嚴控和阻斷惡疫之況

減少出外用膳，乃良性的現象也。



＊民生甚至化妝品金銀珠寶銷情皆改善＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２０年６月份所達

３﹒３５２萬億元，同比無疑減少１﹒８％，但相對於５月份的２﹒８％跌幅少減１個百分點，

更遠低於１－２月份的２０﹒５％回落幅度，和使１－６月份累計１７﹒２２萬億元的減幅收窄

至１１﹒４％的水平，可在相當程度顯示居民的消費行為和意欲在尚受困惡疫的環境底下，開始

有所提升和改善，當然受惠於復工復產復商復市取得良性和正面的成效。

社會消費品零售的最新變化，重點有（一）民生所需的項目的零售銷售，有明顯改善，特別

是（１）糧油、食品類零售銷售於６月份達１２５２億元同比增長１０﹒５％，與疫情最惡劣時

期的１－２月份所升的９﹒７％，基本相去不遠，而使上半年累計額度７４５３億元和升幅達

１２﹒９％；以及（２）日用品於６月份達６１５億元，同比增長１６﹒９％，當非１－２月份

略減６﹒６％之可比，更使１－６月份累計２９２７億元同比回復增長５﹒７％，皆意味居民對

日常生活所需特別是食用的物資需求，在任何時期都相當強烈。是之為民生。重要的是，政府在

惡疫之境，還是堅持讓民生所需的物資保持相對充足的供應，惠民者也。

另兩個項目更有明顯的提升，如（３）飲料類於６月份銷售額２１０億元的同比增長高達

１９﹒２％，較１－２月份的３﹒１％升幅多增１６﹒１個百分點之普，和使１－６月份累計

１０２６億元亦增１０﹒５％；和（４）煙酒類的銷售額於６月份達３３０億元，同比上升

１３﹒７％，更扭轉１－２月份跌１５﹒７％的惡況。消費者開始擴大在日常必須的食用物品，

當屬良好的現象。

難得的是（二）屬於奢侈品或相對貴重物品的零售銷情，亦見好轉：（Ｉ）化妝品類於６月

份達３２６億元，同比增長２０﹒５％，當非１－２月份減少１４﹒１％可比，並使１－６月份

累計１４７７億元的同比跌幅收窄至０﹒２％，反映出居民的生活開始回穩，願意花點錢扮靚靚

；

和（ＩＩ）金銀珠寶類於６月份的零售額１９３億元同比即使減少６﹒８％，但相對於１－

２月份２７７億元所減的４１﹒４％大為收窄。金價節節走高，大媽反而買金，啟示不差。

至於（三）餐飲業，仍然保持回落態勢，銷售所涉額度於６月份達３２６２億元同比減少

１５﹒２％，即使較１－２月份累計４１９４億元的４３﹒１％跌幅有所收窄，問題是今年前兩

個月是惡疫肆虐最嚴重之時，與現時之況大有不可同日而語之概。我反而認為此象亦佳，因為居

民至今仍然不敢貿然大舉外出用餐，寧願叫外賣或留在家中自己燒菜，當然對防控甚至阻斷惡疫

有良性的影響。



＊實物商品網上零售續增佔比四分一＊



更重要的，是（四）網上零售進一步擴張。全國網上零售額於２０２０年１－６月份累計５

﹒１５萬億元同比增長７﹒３％，而非整體社會消費品零售總額期內跌１１﹒４％之況，特別是

實物商品網上零售４﹒３４８萬億元同比增長１４﹒３％，於整體社會消費品零售總額所佔比重

２５﹒２％，即略逾四分之一，十分明顯表明網上實物零售廣為居民認同、接受和使用，乃相當

良好的社會消費品零售銷售的發展趨勢。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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