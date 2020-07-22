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即市新聞

22/07/2020 09:30

《談國論企－黎偉成》生活用零售普升顯經濟社會回穩

　　《談國論企》中國社會消費品零售總額於２０２０年６月份同比減幅持續收窄，與日常生活
有關的商品零售項目普見回升，甚至屬奢侈品的項目銷情亦見改善，顯新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－
１９疫情防控工作仍然取得預期良性成效，持續不斷甚至幾乎全面復工復產復商復市促居民保就
業、穩收入，使日常生活漸次回復常態。即使餐飲業務仍回落，反映居民在嚴控和阻斷惡疫之況
減少出外用膳，乃良性的現象也。
　
＊民生甚至化妝品金銀珠寶銷情皆改善＊
　
　　來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２０年６月份所達
３﹒３５２萬億元，同比無疑減少１﹒８％，但相對於５月份的２﹒８％跌幅少減１個百分點，
更遠低於１－２月份的２０﹒５％回落幅度，和使１－６月份累計１７﹒２２萬億元的減幅收窄
至１１﹒４％的水平，可在相當程度顯示居民的消費行為和意欲在尚受困惡疫的環境底下，開始
有所提升和改善，當然受惠於復工復產復商復市取得良性和正面的成效。
　　社會消費品零售的最新變化，重點有（一）民生所需的項目的零售銷售，有明顯改善，特別
是（１）糧油、食品類零售銷售於６月份達１２５２億元同比增長１０﹒５％，與疫情最惡劣時
期的１－２月份所升的９﹒７％，基本相去不遠，而使上半年累計額度７４５３億元和升幅達
１２﹒９％；以及（２）日用品於６月份達６１５億元，同比增長１６﹒９％，當非１－２月份
略減６﹒６％之可比，更使１－６月份累計２９２７億元同比回復增長５﹒７％，皆意味居民對
日常生活所需特別是食用的物資需求，在任何時期都相當強烈。是之為民生。重要的是，政府在
惡疫之境，還是堅持讓民生所需的物資保持相對充足的供應，惠民者也。
　　另兩個項目更有明顯的提升，如（３）飲料類於６月份銷售額２１０億元的同比增長高達
１９﹒２％，較１－２月份的３﹒１％升幅多增１６﹒１個百分點之普，和使１－６月份累計
１０２６億元亦增１０﹒５％；和（４）煙酒類的銷售額於６月份達３３０億元，同比上升
１３﹒７％，更扭轉１－２月份跌１５﹒７％的惡況。消費者開始擴大在日常必須的食用物品，
當屬良好的現象。
　　難得的是（二）屬於奢侈品或相對貴重物品的零售銷情，亦見好轉：（Ｉ）化妝品類於６月
份達３２６億元，同比增長２０﹒５％，當非１－２月份減少１４﹒１％可比，並使１－６月份
累計１４７７億元的同比跌幅收窄至０﹒２％，反映出居民的生活開始回穩，願意花點錢扮靚靚

　　和（ＩＩ）金銀珠寶類於６月份的零售額１９３億元同比即使減少６﹒８％，但相對於１－
２月份２７７億元所減的４１﹒４％大為收窄。金價節節走高，大媽反而買金，啟示不差。
　　至於（三）餐飲業，仍然保持回落態勢，銷售所涉額度於６月份達３２６２億元同比減少
１５﹒２％，即使較１－２月份累計４１９４億元的４３﹒１％跌幅有所收窄，問題是今年前兩
個月是惡疫肆虐最嚴重之時，與現時之況大有不可同日而語之概。我反而認為此象亦佳，因為居
民至今仍然不敢貿然大舉外出用餐，寧願叫外賣或留在家中自己燒菜，當然對防控甚至阻斷惡疫
有良性的影響。
　　
＊實物商品網上零售續增佔比四分一＊
　
　　更重要的，是（四）網上零售進一步擴張。全國網上零售額於２０２０年１－６月份累計５
﹒１５萬億元同比增長７﹒３％，而非整體社會消費品零售總額期內跌１１﹒４％之況，特別是
實物商品網上零售４﹒３４８萬億元同比增長１４﹒３％，於整體社會消費品零售總額所佔比重
２５﹒２％，即略逾四分之一，十分明顯表明網上實物零售廣為居民認同、接受和使用，乃相當
良好的社會消費品零售銷售的發展趨勢。《資深財經評論員　黎偉成》
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