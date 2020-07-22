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即市新聞

22/07/2020 09:23

《異動股》歐盟復甦基金提振油價，三桶油跑出中石油漲４％冠藍籌

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中石油（００８５７）現價升４﹒４９％，報２﹒７９元；成
交約１０２８萬股，涉資２８６７萬元，暫冠藍籌。
　　Ａ股（滬：６０１８５７）現價４﹒５元人民幣，升０﹒０３元人民幣，或升０﹒６７％，
成交８８６萬元人民幣，涉及１９７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價＋７９﹒０３％。
　　歐盟７５００億歐元刺激計劃達成協議，加上市場憧憬美國或很快就新一輪刺激計劃達成一
致，國際油價跳漲逾２％，三桶油跑出。
　　現時，恆生指數報２５５７５點，跌６０點或跌０﹒２４％，主板成交２９﹒６３億元。國
企指數報１０４３７點，跌７點或跌０﹒０７％。
　　上證綜合指數報３３１５點，跌５點或跌０﹒１７％，成交４８﹒７１億元人民幣。
　　深證成份指數報１３５０７點，跌２８點或跌０﹒２１％，成交５０﹒７３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國石油股份（００８５７）　　　２﹒７９０元　　　升４﹒４９％
　　中國石油化工（００３８６）　　　３﹒３５０元　　　升０﹒９０％
　　中國海洋石油（００８８３）　　　８﹒７５０元　　　升１﹒７４％
　　中海油田服務（０２８８３）　　　６﹒４３０元　　　升０﹒９４％
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　　２﹒８４２元　　　升０﹒１４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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