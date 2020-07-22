《異動股》歐盟復甦基金提振油價，三桶油跑出中石油漲４％冠藍籌

《經濟通通訊社２２日專訊》中石油（００８５７）現價升４﹒４９％，報２﹒７９元；成

交約１０２８萬股，涉資２８６７萬元，暫冠藍籌。

Ａ股（滬：６０１８５７）現價４﹒５元人民幣，升０﹒０３元人民幣，或升０﹒６７％，

成交８８６萬元人民幣，涉及１９７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價＋７９﹒０３％。

歐盟７５００億歐元刺激計劃達成協議，加上市場憧憬美國或很快就新一輪刺激計劃達成一

致，國際油價跳漲逾２％，三桶油跑出。

現時，恆生指數報２５５７５點，跌６０點或跌０﹒２４％，主板成交２９﹒６３億元。國

企指數報１０４３７點，跌７點或跌０﹒０７％。

上證綜合指數報３３１５點，跌５點或跌０﹒１７％，成交４８﹒７１億元人民幣。

深證成份指數報１３５０７點，跌２８點或跌０﹒２１％，成交５０﹒７３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國石油股份（００８５７） ２﹒７９０元 升４﹒４９％

中國石油化工（００３８６） ３﹒３５０元 升０﹒９０％

中國海洋石油（００８８３） ８﹒７５０元 升１﹒７４％

中海油田服務（０２８８３） ６﹒４３０元 升０﹒９４％

Ｆ三星原油期（０３１７５） ２﹒８４２元 升０﹒１４％

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（ｆｚ）

