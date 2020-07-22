【科創板周年】４１家券商跟投科創板浮盈１４８億人幣

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》科創板為參與跟投的券商帶來了豐厚收益

。Ｗｉｎｄ數據顯示，科創板開板一年來，共有４１家券商為其「保駕護航」並參與跟投。以７

月２１日收市價計算，４１家參與科創板公司跟投的券商全部實現浮盈，合計金額達到

１４８﹒１３億元（人民幣．下同），平均單家券商浮盈３﹒６１億元。

其中，中金公司（０３９０８）憑借３６﹒６６億元帳面浮盈位居行業首位，其參與跟投的

科創板包括中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）、金山辦公（滬：６８８１１１）、

華潤微（滬：６８８３９６）等１７家；

緊隨其後的是海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７），其跟投帳面浮盈３０﹒３６

億元，參與跟投的科創板股票包括中芯國際、滬硅產業（滬：６８８１２６）、中微公司

（滬：６８８０１２）等６家。

跟投帳面浮盈超１０億元的還有中信證券（０６０３０）（滬：６０００３０），其參與跟

投公司包括寒武紀（滬：６８８２５６）、瀾起科技（滬：６８８００８）、傳音控股

（滬：６８８０３６）等１１家，截至７月２１日收市，跟投帳面浮盈合計１１﹒３５億元。

業內人士指，隨著創業板註冊制等改革措施持續推進，２０２０年券業投行業務將持續增長

，進而驅動行業整體經營業績持續改善。開源證券分析師高超表示，科創板一周年增厚證券行業

淨利潤超過５％；展望未來１年，科創板跟投在中性假設下還將拉動行業淨利潤增長４﹒３％

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