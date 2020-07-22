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22/07/2020 10:13

【科創板周年】科創板白皮書：建議推科創板股指期貨，研個股期權

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》在中證監和上交所的支持下，由中央廣播
電視總台上海總站和申萬宏源研究所共同編撰的首部《科創板白皮書２０２０》正式發布。
　　《白皮書》針對科創板下一步發展方向提出多條建議，包括不斷完善科創板指數體系，在科
創板相關指數推出之後，建議逐步推出科創板股指期貨和期權、ＥＴＦ基金，也可以研究個股期
權的可行性。此外，也需要根據市場發展的需要不斷完善雙融制度。
　　《白皮書》指，要進一步提升問詢效率和信息披露質量，建議控制最高問詢輪數，突出問題
重大性；問詢結果的披露能夠更精煉，便於投資者抓重點，適度放寬科創企業信息豁免披露的範
圍；建議加強對重大關鍵信披違規的處罰。
　　同時，還要逐步推進發行與承銷制度市場化進程，可考慮給予券商更多配售能力，建立配售
傭金制度，進一步加強對投價報告的質量把關；嚴格退市制度執行，建議通過包括融資、信披等
機制在內的優化調整，引導或倒逼績差小盤類僵屍企業主動退市；提升外資對科創板投資力度，
建議擇機擴大滬港通的覆蓋範圍，精選科創板股票納入其中，並積極爭取科創板納入明晟指數，
持續引入外資「活水」，不斷提升科創板投融資的國際化程度。

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