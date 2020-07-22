  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2020 16:18

【聚焦數據】上海上半年ＧＤＰ同比降２﹒６％，遜於全國平均水平

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市市長龔正昨日（２１日）在上海市
人大常委會會議上表示，上半年上海市生產總值同比下降２﹒６％，降幅比一季度收窄４﹒１個
百分點，惟仍遜於全國平均降幅１﹒６％。
　　龔正指出，上半年規上工業總產值同比下降６﹒３％，降幅比一季度收窄了１１﹒１個百分
點；全社會固定資產投資同比增長６﹒７％，其中製造業投資連續十個季度保持兩位數增長；消
費明顯改善，５、６兩個月社會消費品零售總額實現當月正增長。出口穩步增長，貨物出口額增
長０﹒
　　上半年實到外資按年增長５﹒４％；金融業增加值增長７﹒４％，金融市場交易總額增長
１３﹒４％。同時，新動能在疫情倒逼下持續釋放，戰略性新興產業上半年產值增長
５﹒５％，新能源汽車大幅增長，有力推動了工業回暖。
　　同時，居民收入保持增加，上半年居民人均可支配收入達到３﹒６６萬元（人民幣．下同）
，同比增長３﹒６％。龔正透露，今年上海將舉辦第三屆進博會，目前已簽約展覽面積超過九成
，簽約和報名企業超過２０００家。
　　龔正說，下半年，上海將狠抓穩增長保企業、強鏈條育動能、擴內需穩外需、促改革拓開放
、惠民生兜底線、精治理優環境，切實發揮上海對內對外開放兩個扇面的樞紐作用，努力成為國
內大循環的中心節點、國內國際雙循環的戰略鏈接。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS22/07/2020
【FOCUS】撒幣1.8萬億歐元　歐盟謀政經「大重建」
財經熱話22/07/2020
【油金齊漲】憧憬各國刺激措施出台　油股獲提振黃金股續衝高
開市Good Morning22/07/2020
《開市Good Morning》溫傑：觀望雅生活真正破位才上車
中國故事22/07/2020
【科創板周年】晶片、醫療類新股市值飆數倍　惟解禁股沽壓勢蓋頂
財經熱話21/07/2020
【紓困措施】第五輪保就業名單出爐　牛奶公司獲近4億補貼
中國故事21/07/2020
《神州經脈》美禁令增11家中企　阿里尋A+H上市　滬指三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金