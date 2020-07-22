【聚焦數據】上海上半年ＧＤＰ同比降２﹒６％，遜於全國平均水平

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市市長龔正昨日（２１日）在上海市

人大常委會會議上表示，上半年上海市生產總值同比下降２﹒６％，降幅比一季度收窄４﹒１個

百分點，惟仍遜於全國平均降幅１﹒６％。

龔正指出，上半年規上工業總產值同比下降６﹒３％，降幅比一季度收窄了１１﹒１個百分

點；全社會固定資產投資同比增長６﹒７％，其中製造業投資連續十個季度保持兩位數增長；消

費明顯改善，５、６兩個月社會消費品零售總額實現當月正增長。出口穩步增長，貨物出口額增

長０﹒

上半年實到外資按年增長５﹒４％；金融業增加值增長７﹒４％，金融市場交易總額增長

１３﹒４％。同時，新動能在疫情倒逼下持續釋放，戰略性新興產業上半年產值增長

５﹒５％，新能源汽車大幅增長，有力推動了工業回暖。

同時，居民收入保持增加，上半年居民人均可支配收入達到３﹒６６萬元（人民幣．下同）

，同比增長３﹒６％。龔正透露，今年上海將舉辦第三屆進博會，目前已簽約展覽面積超過九成

，簽約和報名企業超過２０００家。

龔正說，下半年，上海將狠抓穩增長保企業、強鏈條育動能、擴內需穩外需、促改革拓開放

、惠民生兜底線、精治理優環境，切實發揮上海對內對外開放兩個扇面的樞紐作用，努力成為國

內大循環的中心節點、國內國際雙循環的戰略鏈接。

