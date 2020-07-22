《午市前瞻》港股回穩有機會重上牛熊線，專家睇好內需長期表現

《經濟通通訊社２２日專訊》市場開始憧憬美國新一輪刺激計劃，美股獲提振造好，惟納指

受科技股回吐拖累倒跌，港股今早輕微低開６０點報２５５７５點，早段騰訊（００７００）急

回吐，一度拖累港股挫１４７點半日低見２５４８８點。受國際油價刺激三桶油跑出，加上國家

主席習近平稱中國要逐漸形成以國內大循環，內需股發力，帶動港股拗腰倒升，半日最高見２５

７７９點，升１４４點，惟獲利盤影響下，升幅收窄。港股半日收報２５６５５點，升２０點或

升０﹒０８％，主板成交７３８﹒２２億元。國企指數報１０４９０點，升４５點或升０﹒４３

％。

Ａ股兩市走高。上證綜合指數報３３６０點，升３９點或升１﹒２０％，成交３３５２﹒１

５億元人民幣。深證成份指數報１３７５５點，升２１９點或升１﹒６２％，成交３９８５﹒８

８億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）下滑０﹒４％，報３７﹒３５元；港交所（００３８８）

跌０﹒７４％，報３７７﹒２元；建行（００９３９）升０﹒５％，報６﹒０９元；中移動（０

０９４１）持平，報５４﹒４元；友邦（０１２９９）揚０﹒４８％，報７３﹒６元；平保（０

２３１８）微升０﹒４１％，報８６﹒７元。



＊刺激計劃提振油價，中石油升冠藍籌＊



歐盟終於達成經濟復甦基金，另外美國國會亦於本周討論新一輪刺激措施，國際油價獲提振

急漲，刺激三桶油領跑藍籌。中石化（００３８６）走高５﹒１２％，報３﹒４９元；中石油（

００８５７）抽升６﹒７４％，報２﹒８５元，為半日變現最好藍籌；中海油（００８８３）漲

４﹒３％，報８﹒９７元；中海油服（０２８８３）升３﹒９２％，報６﹒６２元；Ｆ三星原油

期（０３１７５）揚１﹒２％，報２﹒８７２元。

市場預計刺激經濟力度將會進一步加強，金價飆升至近九年高，金礦股跟隨走高。招金礦業

（０１８１８）升２﹒３１％，報１０﹒１８元；山東黃金（０１７８７）漲５﹒０５％，報２

１﹒８５元；中國黃金國際（０２０９９）飆１１﹒０３％，報７﹒４５元；紫金礦業（０２８

９９）攀升５﹒０５％，報４﹒９９元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）走高１﹒８１％，報

１３５３元。

生物科技相關股續有追捧。富瑞首予啓明醫療（０２５００）買入評級，半日升６﹒９８％

，報７８﹒１５元；君實生物（０１８７７）新藥獲批臨床試驗，漲４﹒５１％，報５３﹒３元

；維亞生物（０１８７３）走高５﹒０１％，報９﹒２２元；康希諾生物（０６１８５）抽升７

﹒２％，報２２６﹒２元；康寧傑瑞製藥（０９９６６）揚２﹒７１％，報１７﹒４６元。



＊隔晚納指破頂倒插，ＡＴＭ股齊回吐＊



隔晚納指盤中曾創新高，惟尾盤受科技股回吐拖累倒跌，本港上日熱炒「恆生科技指數」的

成分股今日亦回吐。騰訊跌０﹒９８％，報５５８﹒５元；美團點評（０３６９０）挫２﹒９３

％，報１９９元；阿里巴巴（０９９８８）走低１﹒４８％，報２５３﹒２元；小米集團（０１

８１０）下滑０﹒６％，報１６﹒５元；京東集團（０９６１８）回吐３﹒５４％，報２４５﹒

２元。

雅生活（０３３１９）及濱江服務（０３３１６）齊發盈息，前者破頂半日收漲３﹒１８％

報４７﹒１元，後者亦創新高半日飆升１４﹒５７％收１９﹒８２元；其他物管股跟漲，奧園健

康（０３６６２）走高４﹒３２％，報８﹒７元；時代鄰里（０９９２８）上揚５﹒０６％，報

１３﹒３元；興業物聯（０９９１６）急漲６﹒５２％，報１﹒４７元。

據央視報道，中國國家主席習近平表示，中國要逐漸形成以國內大循環為主體的新發展格局

，內需股造好。中國旺旺（００１５１）上升１﹒５３％，報５﹒９９元；蒙牛乳業（０２３１

９）揚１﹒１３％，報３５﹒９５元；中國飛鶴（０６１８６）抽升２﹒７４％，報１６﹒５元

；康師傅（００３２２）走高２﹒２６％，報１３﹒６元；周黑鴨（０１４５８）漲２﹒５％，

報６﹒１５元。



＊葉尚志：消息面豐富，港股２５５００好淡分水線上＊



港股今日低開反覆走上，藍籌股之中「三桶油」領升大市，內需股見升勢。第一上海證劵首

席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股昨日收市升５７７點算是已穩住走勢，今日反覆

整固，現時恆指已升至２５５００點好淡分水線以上，加上最近消息面豐富，因此他料恆指走勢

將會愈催穩定向上，更有機會重上牛熊２５０天線（２５９６３點）以上。

至於中國國家主席習近平稱，中國要漸形成國內大循環為主的發展格局，以發揮國內超大規

模市場優勢，帶旺內需股表現，藍籌中恆安國際、中國旺旺、蒙牛等亦領升。葉尚志表示內需板

塊為其長期看好的板塊之一，因國內有１４億人的大市場，雖然中美關係至現時仍緊張，但料對

中國國內發展的影響較輕微。加上有以上國內發展之消息提振，相信內需板塊會有支持。他認為

恆安國際除了受惠內需提振外，更受惠於疫情反覆帶動其衛生產品生意，因此可多加留意。同時

，他亦看好維達國際（０３３３１）業務，由於其業務性質與恆安相似，料如恆安有動力上升，

維達亦會有不俗表現。（ｊｃ、ｆｚ）

