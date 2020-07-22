【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒７億人幣，買美團騰訊沽中芯三生製藥

《經濟通通訊社２２日專訊》歐盟２７國達成協議，成立歐盟復甦基金，加上市場憧憬美國

將推新一輪刺激措施，隔晚美股個別走，納指回吐。本港上日急升逾５００點後，今日剛好蒸發

昨日全部升幅。恆指低開６０點，挫過百點後，Ａ股抽高帶動港股掉頭回升，最多升１４４點，

見２５７７９點全日高。午後中段外電引述《環球時報》總編胡錫進指，美國政府要求中國７２

小時內關閉駐休斯敦總領館。港股急速向下，收市競價時段（Ｕ盤）更嘜至全日低位，收市插５

７７點或２﹒２５％，報２５０５７。

按額度計算，北水全日淨流入４２﹒７億元人民幣，減少３１％。北水淨買入最多的個股依

次是美團點評（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、威高股份（０１０６６）；淨賣出最

多的依次是中芯國際（００９８１）、三生製藥（０１５３０）、香港交易所（００３８８）。

主板成交１５５５﹒８６億元減少３﹒８％。其中港股通成交３０３﹒２億元，佔總成交

１９﹒５％。



＊北水再掃ＡＴＭ股＊



昨日急升的「ＡＴＭ」科技龍頭股急回，美團點評跌６﹒２４％報１９２﹒２元，北水淨買

入１２﹒９億元。

騰訊控股跌４﹒４３％報５３９元，北水淨買入８﹒１億元。

威高股份升５﹒９４％報２０﹒１５元，北水淨買入４﹒８億元。

中芯國際的回Ａ「魔咒」未解，收跌８﹒０１％報２７元，北水淨賣出６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） １２﹒９０

騰訊控股 （００７００） ８﹒０８

威高股份 （０１０６６） ４﹒７５

小米集團 （０１８１０） １﹒６３

中國動向 （０３８１８） １﹒１７



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －６﹒０４

三生製藥 （０１５３０） －１﹒０２

香港交易所 （００３８８） －０﹒７４

吉利汽車 （００１７５） －０﹒６７

中興通訊 （００７６３） －０﹒５７

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（ｃａ）

