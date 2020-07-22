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即市新聞

22/07/2020 15:26

《美元走勢－羅明立》歐元初步阻力１﹒１５８０，低位仍可吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒８９　　　１０６﹒７１　　　１０６﹒８３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５４７　　　１﹒１５１９　　　１﹒１５３３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７４１　　　１﹒２７１０　　　１﹒２７１５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９３２８　　　０﹒９３１８　　　０﹒９３２１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１３　　　７﹒７５０２　　　７﹒７５１０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》雖然新冠疫苗研發取得進展，帶動美股早段上升，不過美國總統特朗普警告新
冠疫情可能進一步惡化，加上參議院多數黨領袖預計國會未必能於兩周內通過新的１萬億美元的
刺激方案，限制美股升幅。美國三大指數高位回落，道指收市升１５９﹒５３點。市場風險胃納
良好，美匯指數急挫至９５邊緣，即市有超賣情況，短線或有反彈，但應不影響下行趨勢，初步
阻力９５﹒５０，仍優先部署做空。
　　歐盟於周二（２１日）終於達成復甦基金協定，將發行７５００億歐元的共同債券，其中
３９００億歐元用於補貼受疫情打擊導致嚴重財困的成員國，另外３６００億歐元將會以低息借
予成員國作貸款。消息有助歐元區成員國渡過經濟困境，亦有助團結歐盟各國，支持歐元升破１
﹒１５００，曾經逼近１﹒１５５０，初步阻力在１﹒１５８０，下方支持在
１﹒１４６０╱８０，低位仍可吸納。
　　美元兌加元昨日跌破１﹒３４８０一個多月的支持位後進下步下跌，後市有機會再試
１﹒３３，若反彈至１﹒３４７０附近可造空，１﹒３５１０止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１５００　　　１﹒１６２０　　　１﹒１４５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２７００　　　１﹒２８００　　　１﹒２６５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３４７０　　　１﹒３３５０　　　１﹒３５１０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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