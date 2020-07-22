《美元走勢－羅明立》歐元初步阻力１﹒１５８０，低位仍可吸納

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０６﹒８９ １０６﹒７１ １０６﹒８３
歐元╱美元 １﹒１５４７ １﹒１５１９ １﹒１５３３
英鎊╱美元 １﹒２７４１ １﹒２７１０ １﹒２７１５
美元╱瑞郎 ０﹒９３２８ ０﹒９３１８ ０﹒９３２１
美元╱港元 ７﹒７５１３ ７﹒７５０２ ７﹒７５１０
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《美元走勢》雖然新冠疫苗研發取得進展，帶動美股早段上升，不過美國總統特朗普警告新
冠疫情可能進一步惡化，加上參議院多數黨領袖預計國會未必能於兩周內通過新的１萬億美元的
刺激方案，限制美股升幅。美國三大指數高位回落，道指收市升１５９﹒５３點。市場風險胃納
良好，美匯指數急挫至９５邊緣，即市有超賣情況，短線或有反彈，但應不影響下行趨勢，初步
阻力９５﹒５０，仍優先部署做空。
歐盟於周二（２１日）終於達成復甦基金協定，將發行７５００億歐元的共同債券，其中
３９００億歐元用於補貼受疫情打擊導致嚴重財困的成員國，另外３６００億歐元將會以低息借
予成員國作貸款。消息有助歐元區成員國渡過經濟困境，亦有助團結歐盟各國，支持歐元升破１
﹒１５００，曾經逼近１﹒１５５０，初步阻力在１﹒１５８０，下方支持在
１﹒１４６０╱８０，低位仍可吸納。
美元兌加元昨日跌破１﹒３４８０一個多月的支持位後進下步下跌，後市有機會再試
１﹒３３，若反彈至１﹒３４７０附近可造空，１﹒３５１０止損。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１５００ １﹒１６２０ １﹒１４５０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２７００ １﹒２８００ １﹒２６５０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 買入加元 １﹒３４７０ １﹒３３５０ １﹒３５１０
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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