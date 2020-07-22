【新冠肺炎】消息指本港今日新增逾１００宗確診及初步個案

《經濟通通訊社２２日專訊》新冠肺炎疫情大爆發，消息指，本港今日新增逾１００宗確診

及初步確診個案。食衛局局長陳肇始和食衛局副秘書長（衛生）陳偉基今日下午１時半會見記者

，料公布進一步防疫措施。

行政長官林鄭月娥今早與行會成員召開特別行政會議，討論將強制戴口罩將擴至所有室內公

眾場所。消息指，行會通過強制戴口罩範圍至室內公眾場所，包括商場、街市須戴口罩，預料周

五凌晨起實施。（ｂｉ）

