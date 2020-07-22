【新冠肺炎】新城電台有員工初步確診，全台暫停運作

《經濟通通訊社２２日專訊》新城電台今日發出內部通知，指有員工初步確診，電台黃埔辦

公室要關閉及消毒，除新聞部維持最低限度必要人員留守至下午五時半外，全台暫停運作，只以

自動化電腦運作播歌，暫定明日（２３日）全台會繼續關閉。

另外，城大動物醫學及生命科學院發公告，指有員工初步確診，大學全面消毒，正聯絡受影

響師生。（ｂｉ）

