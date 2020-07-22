【國安立法】黃之鋒：早前收到匯豐銀行來電查戶口帳目

《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》引述消息人士透露，多間國際金融機構，因應港區
國安法生效，審查客戶是否與本港民主運動有聯繫，若認定具政治風險，不排除停止服務。
《有線電視》引述前香港眾志秘書長黃之鋒表示，上周接到匯豐銀行來電詢問今年年初存入
他帳戶的海外匯款，質疑調查可能出於政治動機。他表示，該五位數的港元匯款是一家國際出版
社支付他的稿費，匯豐銀行駐香港的發言人拒絕置評。（ｃｗ）（ｚｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話21/07/2020
【紓困措施】第五輪保就業名單出爐 牛奶公司獲近4億補貼
|中國故事21/07/2020
《神州經脈》美禁令增11家中企 阿里尋A+H上市 滬指三連升
|財經熱話21/07/2020
港版納指沖喜 港交所破頂 恆指升577點收25635越十天線
|財經熱話21/07/2020
【港版納指】科技指數面世科網股反撲 權重股阿里、騰訊飆逾6%
|FOCUS21/07/2020
【FOCUS】螞蟻「科技」野心勝「金融」 登陸滬港助去美元化
|開市Good Morning21/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里巴巴250元以下吸
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰