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22/07/2020 10:18

【國安立法】黃之鋒：早前收到匯豐銀行來電查戶口帳目

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》引述消息人士透露，多間國際金融機構，因應港區
國安法生效，審查客戶是否與本港民主運動有聯繫，若認定具政治風險，不排除停止服務。
　　《有線電視》引述前香港眾志秘書長黃之鋒表示，上周接到匯豐銀行來電詢問今年年初存入
他帳戶的海外匯款，質疑調查可能出於政治動機。他表示，該五位數的港元匯款是一家國際出版
社支付他的稿費，匯豐銀行駐香港的發言人拒絕置評。（ｃｗ）（ｚｚ）

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