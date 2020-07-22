【國安立法】黃之鋒：早前收到匯豐銀行來電查戶口帳目

《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》引述消息人士透露，多間國際金融機構，因應港區

國安法生效，審查客戶是否與本港民主運動有聯繫，若認定具政治風險，不排除停止服務。

《有線電視》引述前香港眾志秘書長黃之鋒表示，上周接到匯豐銀行來電詢問今年年初存入

他帳戶的海外匯款，質疑調查可能出於政治動機。他表示，該五位數的港元匯款是一家國際出版

社支付他的稿費，匯豐銀行駐香港的發言人拒絕置評。（ｃｗ）（ｚｚ）

