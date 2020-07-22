【新冠肺炎】陳肇始：勸喻後堅持不戴口罩或戴得不正確即屬違法

《經濟通通訊社２２日專訊》行政會議已通過立法，強制市民在室內公共場所、公共交通總

站或轉乘站必須戴口罩，７月２３日起實施，為期１４天。食物及衞生局局長陳肇始表示，若有

人不戴口罩或戴得不正確，執法人員會勸喻，對方如堅持不改善即屬違法。

至於會否實施「禁足令」，她表示，相關措施要考慮市民日常需要，政府會檢視其他國家的

相關措施和經驗。（ｃｗ）

