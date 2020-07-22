【新冠肺炎】陳肇始：限聚令等法律框架有效期延至１２月３１日

《經濟通通訊社２２日專訊》食物及衞生局局長陳肇始宣布，容許政府當局頒佈「限聚令」

，以及勒令指定處所關閉的多條規例，有效期延至１２月３１日，而到港人士強制檢疫規例有效

期延至９月７日。

陳肇始指，政府在法律框架下可因應疫情收緊或放寬措施，有效期延長不等於措施會一直延

至年底，一般會每７日或１４日調整。（ｃｗ）

