【立會選戰】羅冠聰晤蓬佩奧，籲國際社會強硬回應ＤＱ立會參選人

《經濟通通訊社２２日專訊》美國國務卿蓬佩奧到訪倫敦時，與前香港眾志主席羅冠聰會面

。

羅冠聰在社交網站上載他與蓬佩奧單獨會面的相片，並指雙方會晤超過２０分鐘。羅冠聰稱

，會面談及北京近年治港策略，認為北京近期密謀巧立名目取消香港立法會候選人資格，一旦發

生，國際社會需採取強硬立場回應。

羅冠聰續指，從蓬佩奧幕僚口中得知，今次會面是由蓬佩奧本人親手敲定，突顯美方對華相

對堅定的立場。（ｃｗ）（ｚｚ）

