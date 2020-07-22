【立會選戰】羅冠聰晤蓬佩奧，籲國際社會強硬回應ＤＱ立會參選人

《經濟通通訊社２２日專訊》美國國務卿蓬佩奧到訪倫敦時，與前香港眾志主席羅冠聰會面
。
羅冠聰在社交網站上載他與蓬佩奧單獨會面的相片，並指雙方會晤超過２０分鐘。羅冠聰稱
，會面談及北京近年治港策略，認為北京近期密謀巧立名目取消香港立法會候選人資格，一旦發
生，國際社會需採取強硬立場回應。
羅冠聰續指，從蓬佩奧幕僚口中得知，今次會面是由蓬佩奧本人親手敲定，突顯美方對華相
對堅定的立場。（ｃｗ）（ｚｚ）
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