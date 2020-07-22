【立會選戰】建制派梁美芬、鄭泳舜及陳凱欣報名參選爭九西三席

《經濟通通訊社２２日專訊》現任立法會議員經民聯梁美芬、民建聯鄭泳舜以及陳凱欣今午

報名參與９月立法會換屆選舉競逐連任，目標為建制派「九西爭三席」。梁美芬亦表示，在全城

抗疫下，一定要確保巿民生命受保障，但建制派三隊已完全準備好打這場選戰，又指若醫學專家

有任何建議，法律在保障公共安全和衛生方面有不同規例可用，倘若選舉被逼押後，亦一定有法

可依。

鄭泳舜表示，對於選舉應否延期，民建聯已表達過立場，強調建制派三支隊伍會全力以赴準

備選舉，同時要求政府因應疫情必須有不同方案。他又批評有「反對派」指他們因選情嚴峻而希

望大選延期，這說法是「政治上腦」，此刻必須以巿民健康為先，而非以選舉勝負為考慮。

另外，陳凱欣承認，在九西要取得三席很困難，但他們一同報名參選就是向選民表示，建制

派會以社會回復安寧和巿民健康為先。

２０１６年立法會選舉，建制派於九龍西僅取得兩席，被問及最後關頭是否需要棄保，梁美

芬表示，今屆建制派目標明確是要在當區爭取三席，又提到前年九西補選，她亦是全力支持鄭泳

舜和陳凱欣當選，形容今次選情是「建設同破壞的對決」，她與鄭、陳二人有信心在九西要贏多

一席。（ｂｉ）

