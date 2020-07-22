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22/07/2020 17:38

【企業盈警】世界華文媒體料首季盈轉虧，最多蝕６２０萬美元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》世界華文媒體（００６８５）發盈警，預期截至今年６月底，
第一季將盈轉虧，錄得５６０萬至６２０萬美元的虧損，而去年同期則錄得２２６﹒４萬美元溢
利。
　　公司指，預期盈轉虧，主要由於冠狀病毒爆發及隨後為控制疫情而採取的封城及其他控制病
毒的嚴格措施，令集團來自旅遊業務的收入顯著下降；以及全球疫症導致業務中斷對市場上的廣
告支出造成負面影響，令集團廣告收入顯著下降。（ｓｋ）

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