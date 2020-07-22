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即市新聞

22/07/2020 13:28

國泰每月營運虧損現金降至約１５億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國泰航空（００２９３）公布，由於已盡量減少客運服務，虧
損現金已減至約１５億元，且預期將維持於目前水平。儘管客運運力削減及成本管理措施幫助減
少開支，但不論航班數量如何增加，許多成本仍不可避免。因此該等措施將無法完全抵銷客運收
益的萎縮。
　　國泰在供股文件中表示，推行了多項現金保存措施，其中包括但不限於大幅削減客運運力、
實施高層減薪、推遲交付新飛機以及實施員工自願性無薪假計劃。不過，儘管採取了所有這些措
施，客運收入仍然下跌至去年水平的僅約１％，意味著國泰初始每月營運虧損現金２５億元至
３０億元。由於已盡量減少客運服務，虧損現金已減至約１５億元。
　　國泰又指，今年７月份的的計劃運力約為７％，且預期８月將經營約１０％的航班。國泰將
繼續評估有否可能於未來數月為客戶增設航班及增加目的地，惟有關計劃會因政府衛生措施的放
寬或收緊而調整。由於不確定目的地國家的嚴格邊境管制何時解除，因此何時恢復正常服務仍不
明朗。即使解除限制，亦或會有一段時期經濟活動顯著減少、潛在失業增加及消費者支出減少，
乘客可能主動減少出行。集團預計，今年半年度和全年，甚至可能之後的財務業績會受到重大不
利影響。因此，國泰中短期表現預期較過往更差。（ｓｋ）

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