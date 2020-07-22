【夜期時段】即月期指最新報２５０２７點，跌７９點，低水３１點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５０３６點，跌７０點，低水

２２點，最新報２５０２７點，跌７９點，低水３１點，合約成交１８９７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０２３１點，跌３８點，低水１３點，最新報１０２４９

點，跌２０點，高水５點，合約成交７００張。

